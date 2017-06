Arcade Fire ofrecen un concierto sorpresa en Primavera Sound

Arcade Fire han distribuido un 12″ con su nuevo single, ‘Everything Now‘, un par de días antes de que les toque actuar en el Primavera Sound este sábado. El single se estrena a las 19.30 en BBC (hora local y de Canarias, las 20.30 en la península ibérica): se acabó el sufrir con el vídeo filtrado en una tienda de Barcelona, que además ha sido retirado.

Pero



había algo más. El grupo ha anunciado oficialmente un evento que se retransmitirá en directo a través de esta web oficial y, si bien en principio el show o lo que fuera no parecía situado en España (“Live from Death Valley” nos lleva a California), según su club de fans oficioso, que cuenta con casi 30.000 seguidores en Twitter, el grupo actuará hoy jueves a las 20.30 en Barcelona, suponemos que en algún lugar perdido del propio Primavera Sound. Incluso parece que han accedido al setlist de esta noche, como podéis ver bajo estas líneas. Según nuestros enviados al festival, hay un escenario sospechoso en la pradera frente al Escenario Primavera en el que podría tener lugar el concierto, pero seguiremos informando. Actualización: el concierto está teniendo lugar en el espacio que os hemos indicado y mañana publicaremos la correspondiente crónica. El nuevo álbum de Arcade Fire además ha sido confirmado para el 28 de julio con un co-productor sorpresa.

Gracias a Mchock en el foro de Arcade Fire por el aviso.

