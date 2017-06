Así sonará el nuevo single de DJ Khaled con Rihanna que samplea a Santana

DJ Khaled publica su nuevo disco, ‘Grateful’, el 23 de junio, de momento con un número uno a ambos lados del Atlántico como ha sido ‘I’m the One’ junto a Justin Bieber, Lil Wayne, Quavo y Chance the Rapper. Por supuesto estas no serán las únicas colaboraciones destacadas en el álbum, que incluirá además un nuevo tema con Rihanna titulado ‘Wild Thoughts’.

Esta semana se ha visto a Rihanna, DJ Khaled y el rapero Bryson Tiller grabando el videoclip de esta canción en el barrio de Little Haiti de Miami y un vídeo revela cómo suena. ‘Wild Thoughts’ contiene unos “wa wa wahs” por parte de Rihanna muy ‘Work’, pero su ritmo parece que se inclina más hacia el hip-hop, aunque tiene un claro poso caribeño. La curiosidad es que la canción utiliza el mismo solo de guitarra de ‘María María’, el éxito de Santana de 1999.

En las últimas horas ha llegado a la red también el reportaje de la visita de Rihanna a Malawi: la cantante visitó el estado africano el pasado mes de enero para descubrir las condiciones educativas en las que se encuentran los niños en este país del sudeste de África, uno de los más pobres del mundo. La artista visitó el pueblecito rural de Muzu y pasó tiempo con sus estudiantes e incluso enseñó matemáticas.

Por cierto, otra colaboración destacada de ‘Grateful’ es la de Drake en ‘To the Max’, que acaba de estrenarse.

Dance hall vibes all round! @Rihanna on set of a new music video 👀 pic.twitter.com/XTBXr5Xopp — Rihanna Australia (@NavyAUS) June 6, 2017