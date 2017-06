FIB 2017 cierra su cartel con Nudozurdo, Las Bistecs, Bad Gyal, Olof de The Knife…

FIB 2017, encabezado por Red Hot Chili Peppers y The Weeknd, y también con las actuaciones de The Jesus & Mary Chain, Dua Lipa, Mura Masa, Years & Years, Liam Gallagher, La Casa Azul, Mala Rodríguez y Joe Crepúsculo, entre muchos otros, cierra hoy su cartel.

Se incorporan, en orden alfabético, las actuaciones y DJ sets de Aldo Linares, Amable, Arturo Paniagua, B.Traits, Bad Gyal, Buenavista, Cápsula, Cascales, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, Childhood, Djohnston, Eme DJ, Evripidies And His Tragedies, Gato, Gener, Havalina, Ibibio Sound Machine, Jameszoo, Las Bistecs, Las Kellies, Linda Guilala, Mick Jenkins, Nudozurdo, Olof Dreijer (The Knife), Sir Was, The Blaze, The Magic Mor, The Strypes y Virginia Díaz. Muchos de ellos formarán parte de una alianza con Razzmatazz (Barcelona) y OchoyMedio (Madrid) que ya pudimos degustar el año pasado en una pequeña carpa.

El cartel queda como sigue:

ESCENARIO LAS PALMAS

JUEVES 13: THE WEEKND, BONOBO (live), STORMZY, RIDE, BELAKO, SUNFLOWER BEAN.

VIERNES 14: FOALS, DEADMAU5, LOS PLANETAS, BLOSSOMS, MOURN, THE SHERLOCKS.

SÁBADO 15: RED HOT CHILI PEPPERS, BIFFY CLYRO, LIAM GALLAGHER, DINOSAUR JR., THE STRYPES.

DOMINGO 16: KASABIAN, CRYSTAL FIGHTERS, YEARS & YEARS, DUA LIPA, DECLAN McKENNA, EVRIPIDIS AND HIS TRAGEDIES.

ESCENARIO VISA

JUEVES 13: THE JESUS AND MARY CHAIN, COURTEENERS, KALEO, MICK JENKINS, TWIN PEAKS, GENER, EME DJ.

VIERNES 14: 2MANYDJS, LA CASA AZUL, JOE CREPÚSCULO, TEMPLES, CHILDHOOD, ELLA RAE.

+ CHARLOTTE CHURCH’S LATE NIGHT POP DUNGEON.

SÁBADO 15: MURA MASA, PETER DOHERTY, SURFIN’ BICHOS, MALA RODRÍGUEZ, MARIKA HACKMAN, LAS KELLIES, ARTURO PANIAGUA.

DOMINGO 16: LOVE OF LESBIAN, KAYTRANADA, TIGA, SLAVES, THE VIEW, RON GALLO, THE MAGIC MOR.

SOUTH BEACH DANCE STAGE

JUEVES 13: HONNE, SYLVAN ESSO, KÖLSCH, IBIBIO SOUND MACHINE, BEJO & DJ PIMP, TROYBOI.

VIERNES 14: JAMES VINCENT McMORROW, AUSTRA, OLOF DREIJER (THE KNIFE), MYKKI BLANCO, THEME PARK, JAMESZOO.

SÁBADO 15: RÜFÜS, LAS BISTECS, B.TRAITS, TCTS, LAO RA.

DOMINGO 16: PIONAL, THE BLAZE, BAD GYAL, PEAKING LIGHTS, SIR WAS.

RADIO 3 FIB CLUB

JUEVES 13: VIVA SUECIA, TÓRTEL, DREAM WIFE, GATOMIDI, TEN BEARS, OCHOYMEDIO DJS.

VIERNES 14: BIGOTT, CÁPSULA, BLAENAVON, FLOWERS, ALIEN TANGO, THE WHEELS, VIRGINIA DÍAZ, OCHOYMEDIO DJS.

SÁBADO 15: NUDOZURDO, BIZNAGA, DESPERATE JOURNALIST, COMO VIVIR EN EL CAMPO, CONTTRA, LEICOMERS, DJOHNSTON, BUENAVISTA, CASCALES.

DOMINGO 16: HAVALINA, LAS ODIO, LINDA GUILALA, CAPTAINS, ONE PATH, EL TRINIDAD, AMABLE, GATO, ALDO LINARES.

Todos los tipos de entradas, disponibles aquí. Aunque quedan “pocos abonos”, JENESAISPOP regala dos abonos simples que irán para los autores de las respuestas más originales, divertidas y concisas a esta pregunta recibidas en jenesaispop@gmail.com durante las próximas 24 horas (hasta el miércoles 14 de junio a la 13.00): “¿a qué artista del FIB no te perderías este año y por qué?”. Si eres habitual de nuestros comentarios vía Disqus, foros o nos comentas en redes sociales, no olvides incluir tu nick. En caso de duda, premiaremos a nuestros comentaristas habituales.