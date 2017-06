‘Feels’ no es exactamente el hit que esperabas de Calvin Harris y Katy Perry

Calvin Harris sigue compartiendo canciones del álbum ‘Funk Wav Bounces Vol. 1’, que sale a finales de este mes y será su primer disco en bastante tiempo sin EDM facilongo. De singles más bien “funk” como su propio nombre indica, el álbum incluía una colaboración con Katy Perry que había muchas ganas de escuchar, sobre todo tras el fracaso de los últimos dos singles de la artista, ‘Bon Appétit’ y ’Swish Swish’.

Katy Perry canta el estribillo pero no tiene el protagonismo esperado, pues las estrofas son en este caso de Pharrell. El ex Neptunes nos habla de que “nada dura para siempre” y pide un “beso robado”. Katy Perry contesta: “sé que no tienes miedo de estas sensaciones” (“feels”). Big Sean realiza a última hora un rap sobre unas guitarras tomadas de los 70 que no pueden ser más Nile Rodgers.

Mucho se está hablando del flop de Katy Perry… y poco del de Calvin Harris. Pese a que ‘Slide’ ha sido un pequeño sleeper, ninguna de las varias canciones de este disco que ha lanzado Calvin han repetido los numerosísimos top 1 y top 2 a que acostumbra en Reino Unido. ¿Era su objetivo? ¿Y el de ella? ¿Está tan claro?

‘Feels’, en la línea, no es el hitazo evidente que esperabas recondujera el año de Harris y Perry, aunque solo sea porque Williams y Big Sean están en la ecuación con un protagonismo considerable. Eso sí, el tema tiene su punto “catchy” y podría lograr la relevancia de ‘Slide’, que va por los 250 millones de reproducciones en Spotify. ¿Habrá vídeo?