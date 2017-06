Oblique y Carlos Bayona, entre ‘La chica de rosa’ y el sonido ‘Drive’ en ‘Stop the World’

Por un lado tenemos a Oblique, el dúo barcelonés al que atribuimos canciones de pop ochentero como ‘Changing’. Por el otro encontramos a Carlos García Bayona, al que aparte de su por su relación sanguínea con el director de ‘Un monstruo viene a verme’ conocemos por su trabajo musical en Lorena C, su proyecto junto a la presentadora Lorena Castell.

A ambos artistas les une su pasión por los ochenta, concretamente por el pop de la época, por lo que se han reunido para hacer un EP en conjunto que ha salido esta semana y que se compone de un tema original, ‘Stop the World’, y de varias remezclas, de las cuales destacan dos títulos, los de “caminante nocturno” y “sueños VHS”. Pero no, pese a este segundo título, como ocurre con lo nuevo de Monarchy ‘Stop the World’ tampoco es un homenaje a la cultura “vaporwave”, sino al sonido ‘Drive’.

Para terminar de atar este homenaje ochentero, ‘Stop the World’ se titula abiertamente como un homenaje a ‘La chica de rosa’, la mítica película de Howard Deutch de 1986 que narra el último año de curso de una chica adolescente en un instituto privado de Nueva York. El videoclip para este tema, dirigido por Lyona, se basa en esta película.

Oblique y Bayona actúan este sábado 17 de junio en Sónar de Día.