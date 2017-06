Lorde se disculpa por comparar su amistad con Taylor Swift con una enfermedad autoinmune

‘Melodrama’ lleva solo unos días en el mercado y ya parece destinado a ser uno de los álbumes del año, aunque más en el plano creativo que, a tenor de las últimas noticias, en lo comercial. Y su autora, Lorde, está en plena e incansable promoción, lo cual puede ser un arma de doble filo. Sin ir más lejos, una entrevista ofrecida al diario británico The Guardian está trayendo algo de cola debido a unas declaraciones poco acertadas de la joven neozelandesa sobre su amistad con Taylor Swift.

Preguntada sobre “la dificultad de mantener una amistad con alguien tan popular como Taylor Swift”, Lorde respondía “es como tener una amiga con alergias muy específicas. Hay determinados sitios a los que no podéis ir juntos. Determinadas cosas que no podéis hacer. Hay toda una serie de circunstancias dentro de la amistad. Es como tener un amigo con una enfermedad autoinmune”.

Su respuesta ha generado quejas en Twitter. Una de ellas, se preguntaba qué opinaría Selena Gomez, amiga de ambas, sobre su sentencia, habida cuenta de que padece lupus, una enfermedad autoinmune que la obligó a retirarse durante un tiempo. Lorde la respondió asumiendo su error y disculpándose, aunque aclaraba que no hablaba específicamente de Taylor sino de amigos famosos en general: “La jodí y fuí realmente insensible. Lo siento”.

didn't mention taylor, but regardless, i fucked up & that was really insensitive. i'm sorry 🌹

— Lorde (@lorde) June 20, 2017