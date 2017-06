Hercules and Love Affair y Sharon Van Etten cambian en ‘Omnion’, sobre la “identidad y encontrar una comunidad”

Tras triunfar en el reciente Tomavistas, Hercules and Love Affair continúan dejando pistas sobre el que será su próximo álbum. Si hace poco el proyecto de Andy Butler compartía la incendiaria ‘Controller’ junto a Faris Badwan de los Horrors, ahora es el turno de escuchar una colaboración muy curiosa que poco tiene que ver con la pista de baile.

‘Omnion’ es una canción mucho más intimista de mano de Sharon Van Etten. Ni es tan habitual escuchar a la autora de ‘Are We There’ sobre un fondo electrónico, ni a Hercules and Love Affair en un tema tan comedido. Andy Butler ha elogiado la “increíble autenticidad y profundidad” de Van Etten, así como su “misteriosa y acogedora voz”. Además dice que ‘Omnion’ es “un llamamiento a la divinidad para la ayuda y la cura” (ya se dijo que el siguiente disco de Hercules sería su obra más “espiritual“). Por su parte, Sharon dice que “la canción es vulnerable pero fuerte”. “(Para mí) es sobre la identidad y encontrar una comunidad y es un momento importante para compartir este sentimiento”.

Os dejamos también con una remezcla de ‘Not Myself’ de Sharon Van Etten, precisamente a cargo de Hercules and Love Affair. La original se grabó en 2016 para las víctimas del atentado homofóbico de Orlando.