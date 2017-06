Clean Bandit estrenan la versión grabada de su tema con Marina and the Diamonds… ¿pero hacía falta?

En 2015 Clean Bandit invitó a Marina and the Diamonds al escenario de Coachella para presentar su tema conjunto, ‘Disconnect’. Nada más se supo de esta canción en los meses siguientes. De hecho Clean Bandit ha enlazados dos éxitos este año de la mano de Anne-Marie (‘Rockabye’) y Zara Larsson (‘Symphony’) y ha ignorado completamente ‘Disconnect’ hasta el punto que parecía que nunca iba a ver la luz.

Hasta hoy. En sus redes sociales, Marina and the Diamonds prometía una pequeña sorpresa para el mediodía de este viernes y voilà, la versión grabada de ‘Disconnect’ finalmente ha llegado a las plataformas de streaming. ‘Disconnect’ es el típico número de dance noventero de Clean Bandit, si bien poco tiene que hacer frente a los previos éxitos del grupo, pues no es exactamente una de sus canciones memorables. Tan poco memorable es que de hecho nos preguntamos si realmente hacía falta estrenarla.

Mientras esperamos al disco de Clean Bandit, que curiosamente tampoco termina de llegar pese al éxito de sus dos últimos singles (¿a qué esperan?), Marina trabaja actualmente en su cuarto disco de estudio. Su último lanzamiento, ‘FROOT’, fue un fracaso comercial pese a su llamativa campaña, aunque el disco estaba muy bien. De hecho su single principal fue una de las 10 mejores canciones del año 2014 para JENESAISPOP.