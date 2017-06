Polémica en el multitudinario ‘Más es más’ de Alejandro Sanz por la reventa y el streaming

Anoche el célebre Estadio Vicente Calderón, en el que el Atlético de Madrid C.F. ha jugado durante 5 décadas y que también ha acogido conciertos memorables de Bruce Springsteen, U2, Madonna, Michael Jackson, Guns N’ Roses, Coldplay o Paul McCartney, echaba el cierre definitivo antes de ser demolido. Y lo hizo con el multitudinario evento ‘Más es más’, un concierto que celebraba los 20 años de ‘Más’, el álbum en español más vendido en la historia de nuestro país.

Alejandro Sanz, su autor, interpretó este disco ante 50.000 personas (el panorama que ofrecen algunos vídeos en redes sociales es verdaderamente espectacular), arropado por innumerables artistas invitados, muchos de los cuales han aparecido en la regrabación con fines benéficos de uno de sus singles estrella, ‘Y, ¿si fuera ella?’. Miguel Bosé, Pablo Alborán, Malú, Pastora Soler, Niña Pastori, David Bisbal, Manu Carrasco, India Martínez, Juan Luis Guerra, Laura Pausini, Juanes o Miguel Poveda subieron a escena para cantar junto a “Ale” y su morenazo natural sus canciones.

El evento, sin embargo, se vio empañado por dos polémicas, según reportan medios como La Vanguardia o El Mundo. Este se hace eco de cómo numerosísimas personas se quedaron a las puertas del Estadio cuando, al tratar de acceder al mismo, se encontraron que sus asientos habían sido ocupados por otras personas que contaban con entradas duplicadas –a los que la organización reubicó–, cuando no se trataba de falsificaciones derivadas de webs de reventa. Curiosamente, Alejandro Sanz ha sido uno de los impulsores de la llamada Alianza Anti-Reventa para evitar este tipo de circunstancias.

Además, según La Vanguardia, el inicio del show se vio afectado por un retraso de 40 minutos que generó mucho nerviosismo en el Estadio. Después se ha sabido que dicho retraso pudo estar motivado por ciertos problemas técnicos con el servicio de streaming (para el que se habían vendido accesos por 5€ desde la web de venta de entradas oficial) y que el evento no pudo comenzar hasta que no se hubieron resuelto. Numerosos usuarios de Twitter han usado la red social para expresar sus quejas. Qué paradoja lo de “cuando nadie me ve”, ¿verdad?

