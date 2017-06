Liam Gallagher explica por qué ha cantado por primera vez ‘Don’t Look Back In Anger’

El festival de Glastonbury ha dejado algún que otro momento para la historia, entre ellos la interpretación de Liam Gallagher a capella de ‘Don’t Look Back In Anger’, dedicado a las víctimas del atentado de Manchester y del incendio de la torre Grenfell. Todos los temas de los tres primeros discos de Oasis estaban escritos por Noel en solitario, pero Liam no solía interpretar en vivo los que, en la versión de estudio, eran interpretados por Noel. Entre ellos, el clásico ‘Don’t Look Back In Anger’.

El tema ha sido adaptado como himno de supervivencia espontáneamente por la población de Manchester tras el atentado en la ciudad después de un concierto de Ariana Grande, y a Liam Gallagher no le ha sentado nada bien que Noel no apareciera por el evento benéfico One Love Manchester para “cantársela a los chicos”. Noel no estaba en la ciudad por razones personales, pero Liam no ha dejado de tirarle puyas por no aparecer.

Ahora Liam ha explicado por qué ha decidido interpretar este tema por primera vez. “Nunca la había cantado hasta ahora. Es la canción de todo el mundo ahora mismo por la mierda que ha pasado en el mundo así que pensé que si nuestro chico (Noel) no va a cantársela a la gente, yo lo haré para ellos. Y creo que lo he hecho bien”. El tema fue el último del setlist, y con miles de personas coreando, supuso un momento realmente emocionante.

Liam Gallagher actúa en FIB y Dcode para presentar su primer disco en solitario, ‘As You Were‘, a la venta en octubre. De momento conocemos el single ‘Wall of Glass’ y otras canciones en vivo.