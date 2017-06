No te metas con Migos

Este domingo se ha celebrado en Los Ángeles una nueva edición de los premios BET dedicados a la música negra en Estados Unidos y uno de sus protagonistas ha sido Migos, el trío de hip-hop autor de ‘Bad and Boujee’, que últimamente ha aparecido en ‘Bon Appétit’ de Katy Perry o ‘Slide’ de Calvin Harris. El grupo se compone de tres raperos de Georgia que se hacen llamar Quavos, Offset y Takeoff y su disco ‘Culture’ ha sido número uno en el país.

A pesar del indiscutible éxito comercial de Migos en Estados Unidos, su paso por los BET ha sido tenso. En primer lugar, una entrevista del grupo con el presentador Joe Budden terminaba con los raperos a punto de repartir hostias. Budden preguntaba a uno de ellos, Takeoff, por su ausencia en los créditos de ‘Bad and Boujee’ y este contestaba que “no me he ido de ‘Bad and Boujee’, a lo que Budden replicaba que por favor repitiera la respuesta, pues no le había entendido. Takeoff balbucea más que habla, pero Budden parecía provocarle.

Por otro lado, TMZ informa que Migos, o más bien su equipo, se peleaba con el equipo de Chris Brown a la salida de los BET, tras el estreno del último vídeo del cantante. Según los testigos hubo puñetazos, pero el vídeo no los muestra claramente. Se desconocen las razones por las que Migos y el equipo de Chris Brown se llevan mal, pero al parecer Quavo está saliendo con una ex de Brown, lo cual no explica nada en realidad, pero añade algo de contexto a este confuso a la par que interesante asunto.

joe budden n migos wit famous dex ad libs pic.twitter.com/XU9PHgaH8l — Gio (@Krazygio) June 27, 2017