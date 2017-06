Melody’s Echo Chamber estará en el hospital “meses” tras un grave accidente

Melody Prochet, responsable del adorable proyecto Melody’s Echo Chamber, ha de cancelar todas las fechas que tiene pendientes tras haber sufrido “un grave accidente” a principios de este mes de junio. Así puede leerse en un comunicado que ha tenido que publicar en Facebook su familia, y en el que revelan que tendrá que cancelar todos sus conciertos próximos. “Somos optimistas, pero necesita pasar en el hospital unos pocos meses. Debido a estas circunstancias, el próximo tour de Melody ha tenido que ser cancelado. Pero esperamos que pueda volver a tocar de nuevo esas fechas”.

Melody’s Echo Chamber conquistó a los seguidores del dream pop de corte psicodélico en la estela de Beach House, Broadcast o Tame Impala con su álbum homónimo editado en 2012, producido precisamente por Kevin Parker. En él se incluían canciones tan certeras como ‘I Follow You’ (no confundir con el hit de Lykke Li) o ‘Some Time Alone, Alone’. Este año estaba prevista la edición de su nuevo álbum, ‘Bon Voyage’, tras haber sido retrasado, pues su publicación se anunció para 2015. De él ya había compartido un adelanto hace unos meses llamado ‘Cross My Heart‘. No se había especificado fecha de edición para ‘Bon Voyage’, pero suponemos que el disco ya se había retrasado antes de este accidente, pues se había anunciado para “primavera”.