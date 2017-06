Rihanna, de vacaciones en España con su nueva pareja, el empresario Hassan Jameel

Las revistas de cotilleo hablan hoy de Rihanna, a la que TMZ ha pillado besuqueándose con un hombre en la piscina de una mansión española, según apunta el portal estadounidense. Rihanna estaría de vacaciones en nuestro país, si bien se desconoce en qué punto de la geografía española se encuentra la cantante exactamente.

La intérprete de ‘Te amo’ además no se ha buscado a un hombre cualquiera: a pesar de que todo el mundo en Twitter pensaba que el chico era español por encontrarse ambos en España, concretamente en una “mansión pija”, como especifica TMZ, The Sun identifica a este chico como Hassan Jameel, un joven empresario saudí que es vicepresidente de Abdul Latif Jameel Domestic, la empresa que vende coches Toyota en Arabia Saudí.

Por supuesto las redes sociales se han entretenido el día de hoy con esta noticia de diversas maneras: algunos internautas se mueren de envidia por él, otros se mueren de envidia por ella, otros se alegran porque Rihanna se “merece lo mejor en el mundo” y a otros simplemente les da igual con quien se acueste la cantante.

Mientras, ‘Wild Thoughts’, el nuevo single de DJ Khaled con Rihanna y Bryan Tiller ha entrado en el top 5 de las listas americana y británica, conque parece que tenemos nueva candidata a canción del verano, aunque igual tarda un poco en asentarse como las que proponemos hoy para el Orgullo Gay.

Recientemente se ha conocido que Rihanna es una de las personas más influyentes de internet para TIME. Dado el furor que han causado estas instantáneas, no extraña.

me waiting in the cut to ask Rihanna a ton of questions about this new mystery man pic.twitter.com/7My1aZRymI — Michael Blackmon (@blackmon) June 27, 2017

#SaveRihanna Rihanna sweetie you have no idea what he's really are pic.twitter.com/zZSTrH7jUl — riri (@riri200015) June 28, 2017

Rihanna out here happy as shit with champagne in one hand and a blunt in the other tongue kissing this man. How life should be. pic.twitter.com/snTSFawiPb — 🍒 (@fentyy) June 28, 2017

Twitter right now trying to find out the name of Rihanna's new boo pic.twitter.com/E4TJVWmx6g — ️ (@britneyscheetos) June 28, 2017

"Rihanna can't handle a strong black king like me anyway.. " pic.twitter.com/9YsF3rqk1d — A. (@FreshAir_In) June 27, 2017