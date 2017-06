The National reflexionan sobre el paso del tiempo en la emotiva ‘Guilty Party’

The National han estrenado un nuevo adelanto de ‘Sleep Well Beast’, su nuevo disco, que sale el 8 de septiembre. Se titula ‘Guilty Party’ y es una evocadora balada con piano y sintetizadores en la que Matt Berninger reflexiona sobre el inevitable paso del tiempo. “Otro año se va”, lamenta, “otro verano de amor, no sé por qué me preocupo, nos lo perdemos cada verano”.

‘Guilty Party’ arranca con un tono abatido, como lo hace también Berninger, que, atormentado por los recuerdos del pasado y por el inevitable fin de la vida, canta: “duermes día y noche, ¿cómo lo haces? yo estoy completamente despierto, sintiéndome derrotado”. En un punto de la canción, el cantante parece confrontar sus propios recuerdos: “digo tu nombre, y después te pido perdón, soy yo el que está haciendo esto, no es de nadie la culpa, pero no tengo nada más que decir”.

El tema se presenta con un hermoso videoclip realizado el artista de Ohio Casey Reas, que cuenta “el vídeo es un sueño sobre los recuerdos y sobre la degradación de la memoria. Trata temas como la distancia en el espacio y tiempo. El tiempo se mueve hacia adelante, pero convertido en recuerdos se mueve hacia atrás. La imagen del Dios romano Janus, que tiene dos caras y puede mirar al pasado y hacia el futuro, es el principal lenguaje visual”

‘Sleep Well Beast’ se ha presentado también con el single ‘The System Only Dreams in Total Darkness’.