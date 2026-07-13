JAŸ-Z está celebrando los 30 años de su carrera con una serie de conciertos en el Yankee Stadium de Nueva York. Quizá solo él tenga el poder de conseguir que dos de las artistas más poderosas de la industria musical hagan apariciones estelares en sus shows: Beyoncé y Rihanna han desfilado por distintas fechas para arropar al rapero y magnate musical en este regreso a los escenarios.

El caso de Rihanna es, sin duda, el más llamativo. La cantante permanece prácticamente retirada de los escenarios y solo había hecho una excepción hasta ahora: el espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2023. Entonces explicó que aceptó el reto porque no sabía si volvería a tener una oportunidad semejante.

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Su reaparición este 12 de julio, de la mano de JAŸ-Z, ha sido breve, pero tiene toda la lógica si recordamos que la barbadense sigue vinculada a Roc Nation, la empresa fundada por el rapero. Vestida completamente de negro y con gafas de sol, Rihanna ha interpretado ‘Run This Town’ junto a JAŸ-Z -con bastante apoyo de pregrabados- y después ‘Bitch Better Have My Money’. Ahí sí se la ha notado algo «oxidada» vocalmente, algo que ella misma ha reconocido, según recogen varios medios.

Pero Rihanna no ha sido la única invitada de esa noche. Beyoncé también ha aparecido el domingo para interpretar un medley de ‘Drunk in Love’, ‘Tom Ford’ y ‘Partition’ junto a su marido. En realidad, la gira de JAŸ-Z ha contado con otros invitados de lujo como Nas, Pharrell Williams, Alicia Keys o incluso Eminem. La presencia de Beyoncé ha sido especialmente destacada, ya que también había sorprendido al público el 10 de julio, cuando apareció desde la primera canción del concierto para interpretar ‘Can’t Knock the Hustle’ y cantar un fragmento de ‘Love on Top’. Juraríamos que también hubo una cantidad generosa de pregrabados, pero no se lo digáis al BeyHive.

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Todo queda en casa, por cierto. Blue Ivy, la hija mayor de Beyoncé y JAŸ-Z, también hizo un cameo durante el concierto del 10 de julio para interpretar ‘Feelin’ It’ al piano.

Y, si te estás preguntando por qué Jay-Z se hace llamar ahora JAŸ-Z, el rapero ha recuperado la diéresis sobre la «Y» como guiño al nombre artístico que utilizaba al comienzo de su carrera, en la época de ‘Reasonable Doubt’ (1996).