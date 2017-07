Gavin Russom de LCD Soundsystem revela que es transgénero

En una nueva entrevista con Grindr, Gavin Russom de LCD Soundsystem ha revelado que es transgénero. Russom ha dicho que lleva toda la vida escondiendo su verdadera identidad, pero que ha decidido salir ahora porque no podía soportar la idea de irse otro año de gira con LCD Soundsystem “pretendiendo ser alguien que no soy”. La artista apunta: “Mi cuerpo rechazaba esta idea de la misma manera que ahora mismo rechaza absolutamente meterse en baños masculinos o cuando alguien me llama “señor””.

Russom, que ha colaborado con LCD Soundystem desde su primer disco, ha dicho que el grupo le ha apoyado en su decisión de publicar esta información, y que James Murphy y compañían creen que su música será mejor a partir de ahora. Además, Russom ha asegurado que después de salir como trans se siente más conectada tanto a la música de LCD Soundsystem como a sus compañeros de banda. Dice que “nunca [ha] sido tan feliz”, aunque reconoce que en sus días malos ha llegado a esperar a llegar a casa para ir al baño, se entiende que por miedo a que su presencia en un baño femenino incomode a alguien.

Además, Russom tiene palabras para aquellas personas que quieran salir y no se atreven y espera que su revelación motive a otras personas a hacer lo mismo que ella sin miedo: “¿qué sería mejor que darle a alguien permiso para [salir] que a través de mi propia actuación? Es lo que otra gente me ha dado, así que me gustaría pasárselo a otra gente también”.