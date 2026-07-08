El biopic de Britney Spears suma a una reconocida guionista

Muchos fans de Britney Spears no entienden por qué su biopic sigue adelante. El largometraje está basado en sus memorias, ‘La mujer que soy‘, un libro informativamente bastante incompleto, que omite varios años importantes de su vida y deja bastantes episodios en el tintero. No obstante, se trata de una obra ligera, ágil y, al fin y al cabo, muy pop, que ha vendido la friolera de 6 millones de copias.

A pesar de que Spears se encuentra retirada de la música y de que en Instagram insiste en que sigue «sanando» las heridas provocadas por el trauma familiar y por la presión a la que la sometió la industria musical, la producción de la película continúa.

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Ahora se suma al proyecto una reconocida guionista que adaptará el libro al guion cinematográfico. Se trata de Liz Meriwether, muy conocida por ser la creadora de la exitosa serie ‘New Girl‘, protagonizada por Zooey Deschanel. Curiosamente, existe un vínculo entre ella y Britney, ya que Meriwether fue la cocreadora de ‘Dying for Sex’, la miniserie protagonizada por Michelle Williams, la misma actriz que pone voz al audiolibro de ‘La mujer que soy’.

Meriwether se dio a conocer en 2011 gracias a la comedia romántica ‘No Strings Attached’ y también es reconocida por la serie de Hulu ‘The Dropout’. Ahora genera mucha curiosidad saber qué enfoque adoptará el guion para trasladar las memorias de Spears a la gran pantalla. La película se anunció en 2024 y estará dirigida por John M. Chu (‘Wicked’), con producción de Marc Platt.