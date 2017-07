AlunaGeorge suenan a pleno verano en sus dos nuevos singles, ‘Turn Up The Love’ y ‘Last Kiss’

Tal y como el dúo había estado adelantando por medio de sus redes sociales en las últimas horas, AlunaGeorge han lanzado esta madrugada no uno sino dos nuevos singles. Por una parte encontramos ‘Turn Up The Love’, una canción en la que el sonido típico del grupo –esa suerte de UK garage mezclado con tropical house pop– resulta totalmente reconocible y que emana verano en cada segundo. Su “arriba el amor” también pretende ser un canto al espíritu positivo en un tiempo que parece más propicio para el rencor y el odio.

Junto a este, también publican ‘Last Kiss’, un medio tiempo con tintes jamaicanos que evocan las noches sofocantes desesperando por un amor que languidece: “si va a ser mi último beso, no quiero perdérmelo”. A tenor de las declaraciones realizadas por el grupo recientemente, estas nuevas canciones pretenden ser un aliciente para la gira que se disponen a iniciar por Estados Unidos, ejerciendo de teloneros de nada menos que Coldplay.

Aunque el grupo publicó el pasado año el irregular ‘I Remember’, su segundo disco de estudio, parece que Aluna Francis y George Reid ya han pasado página, puesto que con estas dos canciones, son ya tres los nuevos singles que han editado en los últimos seis meses: a principios de junio llegaba ‘Fake Love’ una colaboración con el dúo australiano Peking Duk, cuyo vídeo oficial contaba con la presencia de Aluna.