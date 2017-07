Demi Lovato celebra ser mala en el soul modernete de ‘Sorry Not Sorry’

Demi Lovato, la niña Disney que definitivamente se hacía mujer con la edición de ‘Confident‘, un álbum editado en 2015 que contenía los éxitos ‘Cool for the Summer’ y el corte titular, además de ‘Stone Cold’, está de regreso con un nuevo single. La canción ‘Sorry Not Sorry’, cuya edición se había anunciado para hoy 11 de julio y ha llegado a nuestras vidas puntual a su cita, es un corte veraniego, de bajos cerrados casi trap y voces adulteradas, pero sobre todo de inspiración popera, comercial y “superviviente”, con todas sus intenciones resumidas en esa portada en la que vemos el “sorry” tachado.

La cantante ya había dicho en Billboard que su nuevo disco sería más R&B y que tendría una inspiración mucho más soul, algo que se aprecia perfectamente en este tema, con una letra totalmente clásica del género, aunque con un punto agresivo: “ahora busco venganza / me siento como un 10, lo mejor que he estado nunca” o “ser mala me sienta tan bien…” El tema, dedicado a “haters”, es una composición de Trevor Brown, Demi Lovato, Warren “Oak” Felder, Sean Douglas y William Zaire Simmons, producida por el mencionado Warren “Oak” Felder.

Warren “Oak” Felder ha trabajado antes con Nicki Minaj (‘Your Love’), Azealia Banks (‘Chasing Time’), Rihanna (‘Numb’), Britney (‘Clumsy’) o Keehlani (‘Distraction’). ¿Puede ser este uno de sus mayores hits?