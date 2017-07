Tyler, the Creator vuelve a ¿bromear? sobre salir del armario en su nuevo disco

Tyler, the Creator, autor de ‘Goblin‘, ha sido acusado de homofobia y de misoginia en el pasado, y ahora que el artista publica su nuevo disco el próximo 21 de julio, ha decidido volver a sacar este tema. El álbum ‘Scum Fuck Flower Boy’ se ha filtrado antes de tiempo y algunas de sus canciones hablan de manera colateral de la homosexualidad. O al menos eso están interpretando algunos fans, como recoge el NME.

En concreto la canción ‘I Ain’t Got Time’ incluye la frase “he estado besando a chicos blancos desde 2004”. Por otro lado, el tema ‘Garden Shed’, que incluye la participación de Estelle, habla de esconder un amor: “esto fue amor de verdad, no tenía ninguna razón para fingir / perdí todos mis amigos / no pudieron leer las señales / yo no quería hablar / les decía dónde estaba, pero tampoco querían hablar”.

Como apunta el quincenal británico, previamente su canción ‘Fuck It’ incluía la frase “¿cómo puedo ser misógino / si me encantan las tetitas y los culos / cómo puedo ser homófobo / si mi novio es marica”. Los usuarios de Genius añaden que Tyler, the Creator ha apoyado a miembros LGTB+ de su colectivo Odd Future, como Frank Ocean y Syd, y que su línea de ropa incluye una serie “gay pride”; pero también recuerdan que ha bromeado sobre salir del armario durante el último par de años.

Os dejamos con uno de sus jocosos tuits y con el gran vídeo que acaba de editar para ‘Who Dat Boy’. El artista tenía que actuar este fin de semana en el FIB, pero lamentablemente cancelaba toda su gira europea.

I TRIED TO COME OUT THE DAMN CLOSET LIKE FOUR DAYS AGO AND NO ONE CARED HAHAHHAHAHA

— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) April 13, 2015