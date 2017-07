King Krule se desgañita por Mount Kimbie en ‘Blue Train Lines’

Parece que sí, que el dúo de electrónica experimental Mount Kimbie sí va a publicar un nuevo álbum este año, y que los temas presentados semanas atrás con James Blake, primero, y Micachu, después, forman parte de él. El disco que sucederá a ‘Cold Spring Fault Less Youth’ (2013) lleva por título ‘Love What Survives’ y estará disponible en formato físico y digital a partir del día 8 de septiembre, a través de Warp Records.

Este anuncio se acompaña de una nueva canción del mismo, esta vez contando con la colaboración de su compatriota King Krule. En ‘Blue Train Lines’ el pelirrojo presta su carismática voz y unos sintes desbocados, desgañitándose, aportando el factor humano en una canción vibrante que explota hacia su ecuador y acrecenta, si cabe, el interés por este álbum de los británicos.

Será el tercer disco de los británicos, para el que dicen que han escrito y reescrito sus canciones, “perfeccionando sus ideas con el fin de dar forma a algo totalmente idiosincrásico y personal”. Lo cierto es que los tres adelantos del álbum muestran una notable evolución y eclecticismo respecto a sus primeros trabajos, más inmersos en la corriente post-dubstep de principios de la década. ‘Love What Survive’ (que cuenta con otra colaboración de James Blake, al margen de ‘We Go Home Together’) ha contado además con el handicap de ser creado en la distancia, puesto que Dom Maker se mudó a Los Ángeles el pasado año, mientras que Kai Campos permaneció en Londres. Mount Kimbie presentarán ‘Love What Survive’ en España: el 22 de noviembre estarán en Barcelona (Razzmatazz 2) y el 23 en Madrid (Joy Eslava). Las entradas ya están disponibles en la web del artista y, a partir del viernes, en Ticketea.

Tracklist:

1. Four Years and One Day

2. Blue Train Lines (feat. King Krule)

3. Audition

4. Marilyn (feat. Micachu)

5. SP12 Beat

6. You Look Certain (I’m Not So Sure) (feat. Andrea Balency)

7. Poison

8. We Go Home Together (feat. James Blake)

9. Delta

10. T.A.M.E.D

11. How We Got By (feat. James Blake)