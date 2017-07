“I’m A Motherfucker”: Kesha suelta su lengua y su lado soul en la arrolladora ‘Woman’

Tras sorprendernos la pasada semana con ‘Praying‘, parece que Kesha está decidida a soltar todo el arsenal de canciones que lleva acumuladas tras años de ostracismo por su conflicto con Dr. Luke. Hoy presenta ‘Woman’, aquella canción de tintes clásicos de la que dejó ver y escuchar un pequeño fragmento semanas atrás y que pensábamos que sería el primer single de esta nueva etapa.

No lo es, pero sí que muestra más probabilidades de conseguir un mayor éxito comercial, porque es verdaderamente arrolladora. Se trata de un tema de rhythm and blues y soul clásicos, efectivamente, pero en el sentido en que lo son las producciones de Mark Ronson para Amy Winehouse. De hecho, The Dap-Kings, la banda que grabó ‘Back To Black’ y luego se hizo célebre acompañando a la malograda Sharon Jones, ponen el acompañamiento musical estelar en ‘Woman’, en la que Kesha se muestra desatada también en su letra: “soy una puta bala (…) soy una cabrona”. Se lo pasó tan bien Kesha en la grabación que, en un momento dado, a Kesha le da la risa y olvida la letra, quedando registrado tal cual en la versión final.

El tema se presenta con un vídeo oficial rodado por una Kesha envuelta en oro y sus invitados en un bar de carretera.