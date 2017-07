Rihanna logra su 9º número 1 en Reino Unido con un poco de trampa

‘Despacito’ ya no es el número 1 de las islas británicas después de nueve semanas de liderato. Ahora lo es ‘Wild Thoughts’, la canción en la que DJ Khaled se ha hecho acompañar de Rihanna y Bryson Tiller. Nada de trampa en cuanto a los featurings, pues la mayoría del top 10 contiene alguno, pero sí en cuanto a la metodología.

‘Despacito’ sigue siendo el número 1 en descargas digitales en Reino Unido (25.751) y la canción que más veces ha sido reproducida en streaming esta semana (6.247.293). Sin embargo, la Official Charts Company ha cambiado recientemente las normas para impedir que las listas oficiales, tomadas por el streaming, sean el coñazo que han sido durante el último año: ‘One Dance’ de Drake fue número 1 durante 4 meses y, tras la edición de “Divide” de Ed Sheeran y ‘More Life’ de Drake, ambos ocuparon la mitad de todo el top 75. Así, ahora cada artista solo puede tener 3 temas en lista, pero además se ha cambiado el baremo de streamings y descargas. Ahora cada streaming cuenta menos, e incluso se ha añadido alguna norma más extraña como la que acaba de beneficiar a ‘Wild Thoughts’ en perjuicio de ‘Despacito’. Así, al llevar ‘Despacito’ más de 9 semanas en lista y haber visto descender sus ventas durante 3 semanas, su puntuación se ha visto reducida. De esta manera, se trata de precipitar su caída poco a poco, aunque siga siendo la canción favorita de la audiencia. Se considera por tanto que el tema de DJ Khaled suma 51.000 puntos y el de Luis Fonsi 47.000 cuando este tiene más streamings y más descargas. El debate está abierto: ¿esto es una trampa como una catedral o una norma necesaria para que las listas den paso a nuevos artistas y canciones, como se pretendía? ¿Ambas son correctas?

En cualquier caso, lo seguro es que la canción de Rihanna y DJ Khaled ha gustado y su trayectoria ha sido ascendente. Es el 9º número 1 en Reino Unido para Rihanna, que no lograba ninguno desde ‘The Monster’ junto a Eminem en 2013 (‘Work’ fue doble platino y la 9ª canción más exitosa de todo 2016 en Reino Unido, pero se quedó en el puesto 2); el segundo para DJ Khaled, que lograba el primero con ‘I’m the One‘ hace 3 meses junto a Justin Bieber, entre otros, también extraído de su disco ‘Grateful’; y el primero para Bryson Tiller.

Otra rareza de las listas británicas de la semana es que el EP de Coldplay no ha podido entrar en la lista de álbumes al tener 5 canciones y durar menos de 25 minutos. Habría sido número 4 en la lista de álbumes, pues ha vendido casi 8.000 copias en sus primeros 7 días.