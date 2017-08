Lady Gaga, Bebe, Katy Perry y Fugazi, juntos en la playlist “libre de sexismo” del Instituto Vasco de la Mujer

Como ya se ha hecho notar desde numerosas voces –entre ellas, la de nuestra compañera Mireia Pería–, las listas de éxitos de nuestro país en particular (aunque no tenemos la exclusiva, obviamente) están repletas de canciones con letras sexistas o que incluyen frases que implican violencia sexista. Por eso el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde –organismo autónomo del Gobierno Vasco dedicado a políticas de igualdad–, ha tomado una iniciativa que invita a bares y conciertos a hacer sonar durante las fiestas locales de sus poblaciones canciones “libres de sexismo y de violencia sexista; romper con los prejucios y revindicar el lugar de las chicas en la música”.

El objetivo es que todos, hombres, mujeres y personas LGTTBI puedan celebrar sus fiestas sin miedo (de ahí el nombre de la campaña, “beldur barik”). Lo hace además, de una manera aperturista, sin discriminar ningún género: “la música no es machista. Ahora, otro cantar es la utilización que hacemos [de ella]”.

A modo de ejemplo han elaborado una playlist la mar de variada, evidentemente dominada por mujeres y libre de ‘Despacito’s, ‘Súbeme la radio’s o ‘Me enamoré’s. En ella que caben artistas pop y R&B como Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry (¡’I Kissed a Girl!’), Sia, Kelis, TLC, Jessie J, Little Mix o Lily Allen junto a bandas rockeras como Hole, Bikini Kill, Le Tigre, The Donnas o Gossip. También hay clásicos de Gloria Gaynor, Aretha Franklin, Nina Simone, Nancy Sinatra o Patti Smith, junto con artistas más inclasificables como M.I.A. (‘Bad Girls’), Mala Rodríguez, Janelle Monáe (‘Q.U.E.E.N.’), Antony and The Johnsons, Gloria Trevi, Lila Downs, Nosoträsh o Shampoo. También hay espacio para la música bailable con Robyn, Hercules & Love Affair, The Knife, e incluso para artistas y bandas masculinas como Fugazi, Berri Txarrak o Calle 13. Una iniciativa curiosa y enriquecedora.