Cut Copy buscan “poesía en la sobrecarga de información” en ‘Haiku From Zero’, su nuevo disco

Semanas atrás los australianos Cut Copy presentaban ‘Airborne’, un nuevo single que suponía su primer lanzamiento en una multinacional tras años militando en el sello indie Modular Records. Su vídeo, además, estaba rodado en Barcelona, dirigido por Gerson Aguerri (al que ya conocíamos por algún trabajo anterior para El Último Vecino).

Hoy el grupo comandado por Dan Whitford ha anunciado al fin la publicación del álbum que contendrá esa canción. Se titula ‘Haiku From Zero’ y se publica en poco más de un mes, el día 22 de septiembre, a través de su nuevo sello, Astralwerks. En cuanto al extraño nombre de este quinto disco del grupo tras obras notables como ‘Free Your Mind‘, ‘Zonoscope‘ e ‘In Ghost Colours’, Whitford ha dado alguna pista en Pitchfork: “Buena parte del disco es sobre este mosaico de información, imágenes que nos rodean en nuestro días a día. A veces parece sobrecargado, pero hay una belleza extraña y aleatoria en él. La idea de exprimir poesía del caos es de donde viene el título del disco: la idea de encontrar algo poético en esa sobrecarga”.

Además de compartir su portada y tracklist completo, también dejan escuchar la canción que abre este álbum. Se llama ‘Standing In the Middle of the Field’ y está muy marcada por una marimba que invita al baile, que se va desatando conforme avanza la canción. En Spotify se puede encontrar su versión completa y una editada, de casi dos minutos menos.

Haiku From Zero:

01 Standing in the Middle of the Field

02 Counting Down

03 Black Rainbows

04 Stars Last Me a Lifetime

05 Airborne

06 No Fixed Destination

07 Memories We Share

08 Living Upside Down

09 Tired to the Weather