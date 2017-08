¿Habrá nuevo sorpasso de Bruno Mars a sí mismo con ‘Versace On the Floor’?

Mucho se está hablando del éxito de ‘Despacito’ en Estados Unidos y poco de ‘That’s What I Like’ de Bruno Mars, que lleva meses en el top 5 de Billboard Hot 100, logró de hecho el primer puesto de la tabla el pasado mes de mayo y es ya la canción más reproducida del cantante en Spotify con cerca de 500 millones de reproducciones.

Por supuesto no es noticia que una canción como ‘That’s What I Like’ triunfe en Estados Unidos, pero sí que haya conseguido incluso mejores cifras que el anterior single de Mars, ’24K Magic’, que fue un éxito global más claro (por ejemplo fue top 5 en España) a pesar de que se quedó lejos de igualar las cifras de ‘Uptown Funk’. De hecho ’24K Magic’ no fue número uno en Estados Unidos y ‘That’s What I Like’ ya la ha superado holgadamente en ventas y longevidad.

Por eso hay mucha curiosidad por averiguar cómo funciona el siguiente single de Mars. Porque ‘That’s What I Like’ sigue triunfando (esta semana es top 4 en USA), pero su autor apuesta ahora por ‘Versace On the Floor’, el baladón a lo Michael Jackson de su disco, que de momento no ha pasado del top 46 en Estados Unidos, pero que si los astros se alinean perfectamente podría otorgar a Mars otro gran éxito en su país.

El cantante de hecho acaba de presentar un sencillo videoclip para ‘Versace On the Floor’ en el que toca el piano mientras su “chica”, aquella a la que desea quitar el vestido de Versace, baila en la habitación adyacente. La chica por cierto es la cantante y actriz Zendaya. El vídeo no es la gran cosa, pero tampoco lo era el de ‘That’s What I Like’. ¿Habrá pues nuevo “sorpasso” de Mars a sí mismo con esta balada o ha tocado la campaña de ’24K Magic’ techo con el éxito de su actual hit?