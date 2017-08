Lindstrøm anuncia disco con titulazo y estrena el caramelo cosmic disco ‘Shinin’

Hemos escuchado a Lindstrøm en numerosas ocasiones en los últimos años, por ejemplo en un disco con Todd Rundgren y Emil Nikolaisen, ‘Runddans’, publicado en 2015, en el EP ‘Windings’, en singles sueltos como ‘Home Tonight’ o la espectacular ‘Closing Shot’ o en varias remezclas para Owen Pallett o Charli XCX. Pero hacía cinco años que el productor noruego de cosmic disco no editaba un año completamente en solitario. Fue en 2012 cuando publicó hasta dos, ‘Six Cups of Rebels‘ y ‘Smalhans‘.

La esperada de un nuevo disco en solitario de Lindstrøm termina hoy con el anuncio de ‘It’s Alright Between Us As It Is’, que se publica el 20 de octubre en Smalltown Supersound. Otro titulazo romántico en la discografía del autor del excelente ‘Wherever You Go I Go Too’, uno de los mejores discos de la década pasada.

El primer adelanto de ‘It’s Alright Between Us As It Is’ es el caramelito cosmic disco ‘Shinin’, interpretada por Grace Hall, a la que ya oímos en ‘Coming Home’. El disco contiene otras colaboraciones de lujo, entre ellas la de la también noruega Jenny Hval, autora de uno de las mejores canciones de 2016, incluida en su último disco.

‘It’s Alright Between Us As It Is’:

01 It’s Alright Between Us As It Is

02 Spire

03 Tensions

04 But Isn’t It (ft. Frida Sundemo)

05 Versatile Dreams (Interlude)

06 Shinin (ft. Grace Hall)

07 Drift

08 Bungl (Like a Ghost) (ft. Jenny Hval)

09 Under Trees