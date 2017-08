Godspeed You! Black Emperor vuelven a abrumar en un single de más de 7 minutos

Días atrás, los canadienses Godspeed You! Black Emperor anunciaron la próxima publicación de un nuevo disco llamado ‘Luciferian Towers’. Se trata de su sexto álbum de estudio, el tercero –tras ‘Allelujah! Don’t Bend! Ascend!‘ y ‘Asunder, Sweet and Other Distress‘– desde que el multitudinario combo de post-rock se reuniera en 2010 tras casi una década alejados de los escenarios y estudios de grabación. Se publica el día 22 de septiembre a través de su sello de siempre, el independiente Constellation, y hoy acaban de presentar su “single” –de más de 7 minutos– titulado ‘Undoing A Luciferian Tower’.

En un escrito que acompañaba al anuncio del disco, la banda de Montreal ofrecía los “contextos” que habían servido para desarrollar cada uno de los 4 temas que desarrollan en este álbum creado en “un caos comunal”, entre “perros y niños que crecen” , aunque los resumían en cinco “demandas”:

“+ el final de las invasiones externas

+ el final de las fronteras

el total desmantelamiento de los complejos de la industria carcelaria

Sanidad, hogar, alimento y agua reconocidos como derechos humanos inalienables

que los expertos cabrones que rompieron este mundo nunca puedan hablar de nuevo”

Tracklist de ‘Luciferian Towers’:

1. Undoing A Luciferian Towers

2. Bosses Hang, Pt. I

3. Bosses Hang, Pt. II

4. Bosses Hang, Pt. III

5. Fam/Famine

6. Anthem for No State, Pt. I

7. Anthem for No State, Pt. II

8. Anthem for No State, Pt. III