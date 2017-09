Monkey Week cierra su cartel con 80 de los “tesoros del mañana”

Hoy se ha presentado en el Palacio Longoria de la SGAE de Madrid la novena edición de Monkey Week, que tendrá lugar del 9 al 14 de octubre, ya asentada en Sevilla con la Alameda de Hércules como epicentro del festival. Diferentes representantes del festival, como el co-director Tali Carreto, las instituciones y los patrocinadores han hablado de su contribución a Monkey Week o del festival a la ciudad. Isabel Ojeda, directora general de cultura del Ayuntamiento de Sevilla ha elogiado que las actividades no se limiten al centro; mientras que Marta Alonso, Viceconsejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ha recalcado el gran porcentaje de artistas andaluces, especialmente mujeres, con que cuenta el cartel. Tanto Carlos Núñez del Grupo Caballero como Gustavo Iglesias de Radio 3 han hablado de cómo el festival se esfuerza por suponer toda “una búsqueda de tesoros musicales”, algo en sintonía con el lema de Monkey “descubre hoy las bandas del mañana”. Fuckaine, grupo presente, lo han comparado al SXSW de Estados Unidos, pues funciona como una feria con actuaciones en distintos emplazamientos, los artistas haciendo varios conciertos diarios, etcétera.

En efecto, Monkey Week suele servir para que artistas noveles den el salto y su gracia suele ser localizar artistas interesantes entre aquellos que no nos suenan. De manera significativa, en la rueda de prensa no se ha hecho referencia a cabezas de cartel, aunque en el mismo aparecen por ejemplo Swans. Estos, como Princess Nokia, Rocío Márquez, Nathy Peluso, Ms Nina, Los Hermanos Cubero, Cabezafuego y Baby Dee, actuarán en teatros. Entre los showcases encontramos a gente como Alien Tango, Brigitte Laverne, Cala Vento, El Lado Oscuro de la Broca, El Último Vecino, Escuelas Pías, Fasenuova, Gold Lake, Iseo & Dodosound, Kaixo, La Plata, Lidia Damunt, Los Voluble, Muévelo Reina, Murciano Total, Núria Graham, One Path, Pedro LaDroga, Ramírez Exposure, Shinova, Svper, The Zephyr Bones, Vulk o Zulu Zulu, por mencionar a unos pocos en representación de estilos tan diversos como el punk, el kraut o el trap. Las entradas están a la venta en Ticketea.

La programación queda cerrada con los siguientes nombres en orden alfabético:

ARTISTAS EN TEATROS:

BABY DEE (EE.UU.) / CABEZAFUEGO / LOS HERMANOS CUBERO / MS NINA / NATHY PELUSO / PRINCESS NOKIA (EE.UU.) / ROCÍO MÁRQUEZ / SWANS (EE.UU.)

ARTISTAS DE SHOWCASES:

ACID TONGUE (EE.UU.) / ALBERT CAVALIER / ALIEN TANGO / ALL LA GLORY / AMANITAS (CHILE) / ANTROPOLOOPS / BALA / BALCANES / BASANTA / BEAR, THE STORYTELLER / BEAUTY BRAIN / BIFANNAH / BRIGITTE LAVERNE / BRONQUIO / CALA VENTO / CAMELLOS / COPYCATS / CRUDO PIMENTO / DRUM INVADERS / DRUSO / EL LADO OSCURO DE LA BROCA / EL ÚLTIMO VECINO / ELPHOMEGA / ESCORPIO / ESCUELAS PÍAS / ESTEBAN & MANUEL / FABIAN BRUSK JAHN (SUECIA) / FANTASTIC EXPLOSION OF TIME / FASENUOVA / FAVX / FUCKAINE / FURIA TRINIDAD / GASTMANS & MORGAN / GO CACTUS / GOLD LAKE / HI COREA! / IMTIMA / ISASA / ISEO & DODOSOUND / JESSICA / JUAN RÍOS / JUNO & DARRELL / KAIXO / KELLY KAPOWSKY / LA BIG RABIA / LA PLATA / LIDIA DAMUNT / LOS ATAÚDES / LOS VOLUBLE / LOS WILDS / LOWLIGHT / LUMA / LUIS HILL / MAREM LADSON / MEDALLA / MOHAMA SAZ / MUEVELOREINA / MURCIANO TOTAL / NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO / NOIA / NÚRIA GRAHAM / ONE PATH / OS AMIGOS DOS MÚSICOS / PÁLIDA / PAMPLEMOUSSE (ISLAS REUNIÓN) / PEDRO LADROGA / PERRO MOJADO / POOLSHAKE / QUENTIN GAS & LOS ZÍNGAROS / RAMOS DUAL / RAMIREZ EXPOSURE / RAMONA / RAÚL RODRÍGUEZ / RED BEARD / ROBBIE & SETH (EE.UU.) / RRUCCULLA / RUBIO (CHILE) / SALTO / SHINOVA / SMOKERS DIE YOUNG / SOLO ASTRA / SVPER / SYBERIA / TERBUTALINA / TERRY VS. TORI / TEXXCOCO / THE AGAPORNIS / THE GURU GURU (BÉLGICA) / THE MAGIC MOR / THE MAUSKOVIC DANCE BAND (HOLANDA) / THE TEUTONICS (EE. UU.) / THE TRACTOR / THE WHEELS / THE ZEPHYR BONES / TOOTH / TVERSKY / VERA FAUNA / VULK / WILLIS DRUMMOND / YAWNERS / ZINES / ZULU ZULU