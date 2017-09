¿Por qué ha borrado Lana del Rey tuits y todas sus fotos de Instagram? Sus fans elucubran

Lana del Rey ha borrado todas sus fotos de Instagram y la mayoría de sus tuits. En Twitter solo han quedado unos mensajes random de promoción de sus discos y en Instagram, la absoluta nada. El movimiento recuerda al realizado por Radiohead y Taylor Swift, o en España Malú, inmediatamente antes de lanzar o anunciar un disco nuevo, pero el problema es que Lana del Rey acaba de lanzar un nuevo álbum, ‘Lust for Life’, hace poco más de un mes y medio, por lo que no tiene sentido.

A la espera de que averigüemos qué sucede, hemos preguntado a algunos de los participantes de nuestro concurrido foro de Lana del Rey a qué creen que se debe esta extraña decisión, en base a la larga lista de rumores, entrevistas, declaraciones y opiniones que han poblado todos estos años este y otros espacios de internet en torno a la artista. Dardo está convencido de que se acerca algo nuevo: “No sé si gordo al nivel de nuevo álbum, porque acaba de sacar uno, pero algún anuncio sí vendrá detrás”. Se explica: “Desde mi punto de vista es sencillo. Las redes sociales son una gran forma de promoción en la actualidad, pero el goteo continuo de información se ha convertido en la norma, por lo que la desaparición momentánea de imágenes o presencia en redes es lo que hace saltar la señal de alarma. Al fin y al cabo, dar que hablar es lo que interesa, ¿no?”. Por su parte, Jota87 es más pesimista: “lo único que se me ocurre es que le haya dado un brote depresivo”, algo que no comparte Ricbreaker en una misiva en la que se dirige a Lana: “¿Estás depre, tía? ¿Summertime sadness a primeros de septiembre? No cuela (…) Lo más probable es que sea una ventolera por cualquier cosa y seguro que nos terminamos enterando en breves y riéndonos juntis”.

BryanPrieto cree que Lana puede haber sido hackeada, aunque algo no cuadra: “La cuenta honeymoon no ha sufrido modificación alguna, además de que de su twitter también han borrado todos los tweets menos los de promoción de discos… lo que sí lleva a pensar que ha sido ella o su equipo. Ahora ya no sabemos si será para anunciar world tour, el vídeo de ‘White Mustang’, el cual será estrenado muy pronto o si tendrá que ver con otra cosa. Después de 1 mes de haber publicado el disco es muy extraño (…) esto nos parecería normal si lo hubiese hecho al principio de una era, no en la mitad de una”. Llamarsernesto opina: “De ser un anuncio de algo, ojalá una gira mundial; pero igual no le pasa nada, que con Lana nunca se sabe. De cualquier forma, la modita de borrar todo me da más pereza que interés”.

En el propio foro de Lana del Rey AdriEv ha barajado la posibilidad de que Lana anuncie ya el disco de canciones inéditas y filtradas en la red que sus fans le piden a gritos a modo de recopilatorio, aunque Marcos2020 entendió ese disco más como “un regalo de Navidad”. En cualquier caso, Bryan Prieto concluye también en ese hilo: “Esta noche actúa en San Francisco, veremos qué tal anda”.