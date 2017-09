Salvador Sobral cancela su gira y se retira temporalmente tras empeorar su salud

Salvador Sobral tenía una amplia gira programada durante el mes de septiembre que tristemente no va a poder realizar. El ganador de Eurovisión 2017 por parte de Portugal sufre un problema de corazón que de hecho le impidió acudir a los ensayos del certamen y ha comunicado a través de un vídeo y de Facebook que tiene que retirarse de los escenarios. Espera que sea temporalmente.

El comunicado de Facebook de la semana pasada decía lo siguiente: “Por indicación médica, Salvador Sobral no podrá cumplir con los compromisos profesionales programados para los próximos días. El músico tendrá que parar su actividad durante unos días para controlar su condición de salud. Por lo tanto, les informamos que los conciertos programados para el festival f, en faro (excuse me, día 31/08 y Alexander Search, día 01/09) y anadia (02/09) serán cancelados. La nueva fecha para el espectáculo de anadia se anunciará pronto. Prevemos el regreso del Salvador sobral a los escenarios el 8 de septiembre en el festival internacional de cultura de cascais y agradecemos de antemano la comprensión del público y los socios de sus espectáculos”. Sin embargo, más conciertos van a ser cancelados según el último comunicado, que podéis ver bajo estas líneas y en el que se indica que el show del 8 de septiembre será el único y el último de momento: “Salvador Sobral da su último concierto, antes de abandonar temporalmente los escenarios, este martes 8 de septiembre (sic, el show es el viernes) en los jardines del casino estoril. La entrada es libre. Están todos invitados”.

En el vídeo oficial que acompaña, Salvador indica que va a entregar “su cuerpo a la ciencia”. “No es un secreto para nadie que mi salud es frágil. Tengo un problema y debo entregar mi cuerpo a la ciencia y retirarme de los escenarios y de la música en general. Ir a un mundo en el que se resuelvan mis problemas. Seguramente, el problema quedará resuelto, pero no sé cuándo. Quiero agradecer vuestro apoyo. Volveré pronto, es un adiós temporal. Me gustaría que se respetase mi privacidad. Todo irá bien, que nadie se preocupe”. Según parte de la prensa portuguesa, necesita un trasplante de corazón urgente, algo que él no ha confirmado.

‘Amar pelos dois’ ha sido número 1 y disco de oro en Portugal, además de un éxito moderado en algunos países europeos como Suiza o España. Suma 8 millones de reproducciones en Spotify, casi el doble que la ganadora de 2016, ‘1944’ de Jamala.