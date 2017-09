Kelly Clarkson presenta un vídeo lleno de “looks” y escenarios para su nuevo single, ‘Love So Soft’

Kelly Clarkson tuvo un 2016 movidito tras el inesperado éxito que cosechó su actuación de ‘Piece by Piece’ en American Idol, que disparó las ventas de esta canción y también las del disco que la incluye en Estados Unidos, cuando llevaba ya un año en el mercado y había vendido todo lo que había podido vender. Clarkson reeditó el álbum para incluir este directo, que para más inri fue nominado a un Grammy.

Pero Clarkson pasa página y ha anunciado nuevo disco, ‘Meaning of Life’, que se espera para octubre. El primer single es el híbrido de pop, Motown y trap de ‘Love So Soft’ y su videoclip acaba de llegar y es espectacular: un vídeo totalmente pop, de gran factura y calidad visual y lleno de cambios de “look” y escenarios, algunos de ellos surrealistas, que esperaríamos más bien de una Lady Gaga o una Katy Perry, no tanto de Clarkson, que suele currarse los vídeos mucho menos.

De ‘Meaning of Life’ puede escucharse también otro tema, la balada ‘Move You’, muy Americana, con coros soul y góspel y organillos y un final que incluye una orquesta de cuerdas. En la canción, Kelly canta sobre su deseo por emocionar a su amante como lo pueden hacer cosas como “escuchar tu single favorito por primera vez en directo” o “una mañana de Navidad”.