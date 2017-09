Harry Styles recuerda que 1D no eran tan adolescentes y versiona ‘The Chain’ de Fleetwood Mac

Aunque One Direction haya pasado a la historia (si es que ya es “historia”) por ser un grupo principalmente dedicado al público adolescente, su repertorio de un tiempo a esta parte ha destacado por adscribirse a un sonido más bien AOR y dirigido también a un público treintañero que ha crecido con Fleetwood Mac, Don Henley o Bryan Adams.

Por este motivo, la evolución de Harry Styles en su álbum debut hacia los terrenos de Elton John y Billy Joel no ha sido una sorpresa: nada más lejos que en el último disco de One Direction encontrábamos canciones tan AOR como ‘Long Way Down’ o ‘I Want to Write You a Song’ y tan Fleetwood como ‘What a Feeling’ o en el anterior, ‘Fireproof’. ¿Una prueba más de que One Direction son fans de los autores de ‘Little Lies’? Styles los acaba de versionar en la radio británica.

Styles se ha pasado por Live Lounge de BBC y, además de interpretar dos temas propios, ‘Sign of the Times’ y ‘Two Ghosts’, se ha atrevido con una versión de ‘The Chain’ de Fleetwood Mac, incluida en su gran clásico ‘Rumours’. El resultado es más que decente y demuestra el buen gusto musical de Styles, que también se ha expresado en su selección de teloneros para su gira de 2018, que llega a España en marzo. ¿Habrá versión de Fleetwood Mac entonces?