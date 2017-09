Selena Gomez, sometida a un trasplante de riñón

Selena Gomez, que hace unos días era noticia por asegurar sentirse sola pese a su fama, lo es hoy por haberse sometido a un trasplante de riñón. La donante ha sido una amiga llamada Francia Raisa (¿quizá una de esas 3 personas a las que cuenta todo?), con la que ha posado en las redes sociales. La instantánea lleva 2 millones de “me gusta” en poco más de una hora.

La cantante, que sufre lupus, explica en Instagram: “soy consciente de que mis fans se han dado cuenta de que no he estado muy activa este verano cuestionando por qué no promocionaba mi nueva música, de la que estoy tan orgullosa. La razón es que descubrí que necesitaba un trasplante de riñón a causa de mi lupus y me estaba recuperando. Era lo que necesitaba para una recuperación total. Honestamente estoy deseando compartir con vosotros mi viaje a lo largo de los últimos meses, como siempre. Hasta entonces quiero agradecer a mi familia y a mi equipo de médicos increíble por todo lo que han hecho tanto antes como después de mi operación”.

Además de ‘It Ain’t Me’ junto a Kygo, uno de los mayores éxitos de su carrera, Selena Gomez ha publicado este año dos singles que no han funcionado del todo mal en las listas de éxitos, ‘Bad Liar’ y ‘Fetish’.