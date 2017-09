Weezer piden menos hip-hop y más Beach Boys en su nuevo single

Weezer tienen un disco preparado de cara a finales del próximo mes de octubre. De él ya hemos conocido los sencillos ‘Feels Like Summer‘ y ‘Mexican Fender‘, y lo cierto es que sigue siendo eso, “verano”, en su nuevo single, que han llamado de manera muy escueta ‘Beach Boys’.

Aunque en esta ocasión Weezer no se inspiran en la etapa clásica de los de Brian Wilson, sino que se sumergen como pocas veces en la producción ochentera (no exactamente a lo ‘Kokomo’), la letra es un claro tributo a los autores de ‘Pet Sounds’. Así puede percibirse en frases como “necesitamos una melodía, de armonía increíble en cuatro partes” o el estribillo “It’s the Beach Boys / Singing out in a sweet voice / On a roll like a twist toy / Keep cranking them Beach Boys”.

Lo más gracioso es ese momento en el que sueltan una pullita a la moda urban: “Todo el mundo quiere molar más que el resto / vivimos en un mundo de hip-hop / y nosotros somos el mobiliario”. Ahí queda eso pese a que, hey, Weezer han sido sampleados este año por Vic Mensa: el tema ‘Homewrecker’ del debut de este contiene un sample de ‘Good Life’, el segundo single del segundo álbum de los de Rivers Cuomo.