‘the gate’ de Björk: una composición mágica, el reverso melancólico de ‘Black Lake’

Parte de la redacción evalúa ‘the gate‘, el primer single del nuevo álbum de la artista islandesa.

“El aclamado ‘Vulnicura‘, donde Björk compartía sus sentimientos más personales sobre la ruptura con Matthew Barney, presentaba en su portada a la cantante con una herida abierta en el pecho… una herida que, nada más comenzar la letra de este single de regreso, se da por curada. Curada, que no inexistente: la islandesa se permite de nuevo dar y recibir amor, y considera esa herida como una puerta para ello -y, por tanto, también para el amor hacia ella misma. Todo esto, con alguna posible referencia a su pasado (¿el uso de “self-sufficiency” no es un guiño hacia lo que ella precisamente aconsejaba a su hermano en ‘Army of Me’?), puede verse en el espectacular videoclip con el que la nominada al Globo de Oro por ‘Bailar en la Oscuridad’ ha decidido presentar el tema. El videoclip-canción no puede ser más Björk; por tanto, quienes no la soportan la verán en él como una mezcla entre un personaje del ‘League of Legends’ con Diva Plagalaguna de ‘El Quinto Elemento’. Pero si eres de los que conectas con ella y con sus idas de olla místicoemocionales –que a veces han salido mejor y otras peor–, ‘the gate’ convence como aperitivo de lo que pueda contener el provisionalmente llamado ‘Utopia’. “No se me ha ocurrido un título mejor, pero puede que cambie de opinión”, dice. Si es que es muy grande…” Pablo N Tocino.

“Personalmente no logré entrar del todo en ‘Vulnicura’ hasta que pude verla en directo en el Poble Espanyol de Barcelona, poco antes de que cancelara su gira. En las distancias cortas y escoltada estupendamente por Arca, Björk demostró que su desnudez emocional era muy poderosa, incluso más que en disco. Curiosamente, pese a que se trata de un tema de producción contenida y muy ambiental –yo al menos veo en él cierta conexión con parte de ‘Vespertine’–, ahora no me ha costado tanto entrar en este ‘the gate’, una canción cuya melodía se entona con cierta desesperación, buscando encontrar una conexión emocional (y sexual) con alguien, incluso aunque se trate de un ente incorpóreo o un alienígena. Algo así como el que aparece en un vídeo que, por muy cínicos y graciosos que queramos parecer con lo mística de más y lo mamarracha que pueda parecer la islandesa, es una auténtica preciosidad al alcance de pocos artistas de esta o cualquier época.” Raúl Guillén.

“En ‘the gate’, Björk se ha cansado de estar consumida, aunque aún está saliendo del proceso del duelo. El tiempo cura, pero no por sí solo y Björk pide (y ofrece) ternura para acabar de convertir la herida de su pecho en esa puerta que por la que entre y salga amor. Musicalmente, es una canción continuista respecto a ‘Vulnicura’, más preocupada en mostrar en los sentimientos que en epatar. Se abre con aire sacro, aunque el resto del tema está construido en base a espacios abiertos, silencios y pausas, suspendido principalmente sobre la voz –expresiva como siempre, pero aún más vulnerable–. Los destellos electrónicos van incorporándose para realzar la intensidad, con el mantra “care for you, care for you / care for me, care for me” llevado al límite de la súplica, pero sin caer en ella. ‘Así, ‘the gate’ se convierte en el reverso de ‘Black Lake’. Lo que ahí era despecho y desgarro, aquí es esperanza teñida de melancolía y una cierta resignación y casi despliega su intensidad emocional. El “casi” viene porque ‘the gate’ no me llega a emocionar como aquella, pero toca el corazón y sana.” Mireia Pería.

“¿En qué sentido es “the gate” una “entrada” al nuevo disco de Björk? Como primer single no podría ser más obtuso: a su lado ‘Vulnicura’ es el nuevo ‘Post’. Pero ‘the gate’ es un single tan natural de Björk como cualquier otro, un tema ambiental y flotante, que reúne dos pasiones de Björk como son Arvo Pärt (la intro, aunque esto es impresión mía) y Arca, presente en el resto de la canción. Así no se puede esperar un disco pop, ¿pero de verdad seguimos esperando pop de Björk? ‘the gate’ es una canción de amor trascendental, emocionante, que por estructura se relaciona más con la música sacra que con la radiofórmula. Visto a través del “prisma” de la música religiosa (y “prisma” parece una palabra importante en esta nueva etapa de Björk), ‘Utopia’ prometer ser un álbum profundamente espiritual, y ‘the gate’ es la introducción perfecta, una composición mágica”. Jordi Bardají