The Corrs buscan al “hijo de Salomón” en el clásico primer adelanto de su nuevo disco

Como al final no ha habido revolución irlandesa, Ed Sheeran no ha terminado poniéndoselo fácil a The Corrs para volver, pero The Corrs es The Corrs y su nuevo disco será igualmente uno de los lanzamientos destacados del próximo 10 de noviembre (a pesar de Taylor Swift).

El nuevo trabajo de The Corrs se titula ‘Jupiter Calling’ y llega dos años después del anterior, ‘White Light’. Su primer adelanto, eso sí, no tiene nada que ver con aquel ‘Bring Me to the Light’ que avanzó el álbum y parecía de Coldplay, ni mucho menos que aquel tema dance que era ‘Do What I Like’. ‘Son of Solomon’ es una balada irlandesa clásica, de marcado carácter medieval, con guitarras acústicas, violines irlandeses y pianos y una letra épica “adonde quiera que vayas, yo te seguiré, te buscaré y tú me encontrarás, hijo de Salomón, mi propio hijo”.

T-Bone Burnett, productor de Roy Orbison y Elvis Costello, ha producido este trabajo en Londres “con cinta analógica y repitiendo las menos tomas posibles”, según cuenta la nota de prensa. Andrea Corr recuenta: “cuando empezamos a probar la primera canción, a la segunda o tercera toma, T-Bone nos dijo que ya teníamos la definitiva. Nos quedamos perplejos. Acto seguido nos explicó que el encanto del momento se podía perder si la repetíamos demasiado. En aquel momento nos percatamos de que el disco iba a ser muy especial”.