México y Puerto Rico unen a personalidades de la cultura para enviar fuerza y pedir ayuda

Al menos 286 personas han muerto y decenas de edificios se han derrumbado a causa del fuerte terremoto que ha devastado el centro y sur de México este martes y cuyo epicentro se ha ubicado en Axochiapan, en Morelos. Entre las personas fallecidas se encuentran 32 niños que murieron tras derrumbarse una escuela. El sismo de intensidad 7.1 (según Servicio Sismológico Nacional) ha causado daños más graves en Ciudad de México y los estados de Morelo y Puebla. Ahora mismo equipos de rescate y brigadas de ciudadanos trabajan para buscar supervivientes entre los escombros de los edificios desplomados a causa del cataclismo. [foto: SOMEXICAN]

Más allá de México, Puerto Rico está sumido en la más absoluta catástrofe después de que el huracán María haya arrasado con el país, dejando 15 muertos y la isla completamente devastada, como informa El País casi totalmente incomunicada y con las carreteras cortadas. Al tiempo que los equipos de rescate se han movilizado para ayudar a las víctimas, muchas de las cuales se encuentran en pueblos aislados a los que naturalmente es muy difícil llegar, se teme que las lluvias torrenciales que actualmente continúan arrasando con la isla produzcan inundaciones inesperadas muy graves que dificulten la búsqueda y el rescate de víctimas.

América Latina y el Caribe se halla por tanto en estado de máxima urgencia y ciudadanos de ambos países y de otras partes del mundo, ya sea de manera presencial o a través de internet, se han movilizado para ayudar a sus respectivas víctimas. También las celebridades del mundo de la música y el cine, a destacar las que proceden de América Latina y el Caribe, se han unido en las redes sociales para enviar fuerza a las víctimas y pedir ayuda, entre ellos Rihanna (que es de la isla caribeña de Barbados), Jennifer López, Luis Fonsi, Demi Lovato, Shakira, Alejandro Sanz o Enrique Iglesias.

Desde JENESAISPOP queremos enviar nuestra fuerza a las víctimas del terremoto de México y del huracán de Puerto Rico. También os animamos a donar para México en Topos o Cruz Roja Méxicana y para Puerto Rico en Unidos Por Puerto Rico.

The Carribean, Mexico, Texas and Florida have taken some awful hits in the last few weeks! We must all do what we can to help! — Rihanna (@rihanna) September 21, 2017

The destruction in Mexico and Puerto Rico is heartbreaking. Continuing to pray for everyone affected. 🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) September 21, 2017

Mientras hay vida, hay esperanza. Mexico’s resilience is its strength. Apple is contributing $1M to recovery efforts. #FuerzaMexico 🇲🇽 — Tim Cook (@tim_cook) September 21, 2017

Praying for everyone in Mexico City. So devastated. — Selena Gomez (@selenagomez) September 20, 2017

Dios protege a mi Puerto Rico 🇵🇷 y dale fortaleza a la gente de México 🇲🇽 — Jennifer Lopez (@JLo) 19 de septiembre de 2017

Dios mío, mi isla quedo bajo agua. 💔🇵🇷🙏🏽. Puerto Rico, estamos con ustedes. Nos vemos pronto https://t.co/H5DHplpGdz — Luis Fonsi (@LuisFonsi) September 21, 2017

Mis pensamientos una noche más con mis herman@s de #México y #PuertoRico 🇲🇽❤️🇵🇷 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 22 de septiembre de 2017

La madre naturaleza está azotando con potencia a sus hijos. Mi corazón y mis oraciones con mi tierra #PuertoRico y mis hermanos en #Mexico — Daddy Yankee (@daddy_yankee) 19 de septiembre de 2017

This is the Mexico I know and the world should see! People helping people! #FuerzaMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/BBhGy5WWKs — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) September 21, 2017