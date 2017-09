The Pains of Being Pure at Heart / The Echo of Pleasure

The Pains of Being Pure at Heart son uno de los grupos más queridos del indie pop -muy especialmente en nuestro país- desde la edición de su debut homónimo de 2009, aquel que contenía ‘Young Adult Friction’, una de las canciones más agradecidas de pinchar de los últimos 10 años. Tomando ideas prestadas del indie británico de los años 80, la banda se mantenía después gracias al encanto de, por ejemplo, la magnífica ‘Heart in Your Heartbreak’ del segundo disco o la fresca ‘Simple and Sure’ del tercero. Sin embargo, todos sabemos que en este tipo de música post-adolescente, pocas veces los grupos logran igualar el encanto de un primer disco y el hecho de que Kip Berman se haya quedado solo al frente del proyecto en cuanto a miembros fundadores se refiere tampoco ayuda mucho.

Aun así, este cuarto disco ‘The Echo of Pleasure’ que habla precisamente de que “el eco del placer no puede volver”, aún mantiene algunas cosas por las que merece la pena que no los “abandonemos”. Aunque no era uno de sus singles principales, ‘So True’ se está erigiendo como una de las favoritas del público gracias a su clarísima vocación de himno, en este caso político, pero también referido a la imposibilidad de Kip de comprometerse hasta la acción política radical -habla de “encadenarse a una petrolífera”- ahora que es esposo y padre de una niña. En ella, pese a la marcha de la carismática Peggy Wang hace años, vuelve a recordar la importancia de las voces femeninas en el grupo.

Todo un añadido para estas letras que pese a su intención de reflejar cierta madurez, siguen tratando el tema amoroso como si Berman continuara en el instituto. ‘My Only’, otra de las canciones destacadas, contiene un “te veo como el mar azul desde una orilla desértica / cuánto te necesito, te quiero incluso más”, mientras que el álbum se cierra con promesas de amor y fidelidad como son ‘The Cure for Death’, un tanto primeros R.E.M. o últimos Fleetwood Mac, y la balada ‘Stay’.

Podemos volver a hacer un paralelismo con la carrera de los Smiths con esa declaración “quiero morir contigo” de ‘Anymore’ que no esconde sino una crisis existencial (“no necesito que me digan lo que nunca seré”) y podemos elogiar la variedad que aportan la ligeramente robótica ‘The Garret’, la nuevaolera ‘The Echo of Pleasure’ o esa ‘When I Dance With You’ que hasta podría resistir comparaciones con LCD Soundsystem; pero de momento lo mejor de The Pains continúan siendo los momentos que por su inmediatez, son dignos de aparecer en su debut.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘So True’, ‘Anymore’, ‘My Only’

Te gustará si: sigues en el mundo indie pop, caiga lo que caiga

Escúchalo: Spotify