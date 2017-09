Fermín Muguruza y The Suicide of Western Culture se unen para reivindicar “la Barcelona antifascista”

Fermín Muguruza y uno de los grupos de electrónica más destacados del país, The Suicide of Western Culture, autores de discos como ‘Long. Live. Death! Down With Inteligence’, se han unido para construir un tema llamado ‘Barcelona / Sant Andreu’. En él protestan por las detenciones a varios altos cargos de la Generalitat con el objeto de impedir el referéndum del 1 de octubre. El tema comienza con las voces de Marala (Paula Giberga, Selma Coll y Clara Fiol), entonando ‘Txoria Txori’ de Joxean Artze y Mikel Laboa: “Si le hubiera cortado las alas / habría sido mío / pero así / habría dejado de ser pájaro / Y yo lo que amaba era el pájaro”.

Por si fuera poco ilustrativa esta intro, el tema contiene después frases como “Solo el pueblo salva al pueblo” y “El cinturón rojo comienza en Sant Andreu”. El estribillo repite “Barcelona antifascista”. Todo ello se puede entender aún mejor a través del “lyric video” con subtítulos en inglés y castellano que se ha subido a Youtube. Fermín Muguruza explica en Facebook cómo le acogió el barrio de Sant Andreu tras asistir al evento de Voces Contra el Machismo, cómo ha decidido escribir su primera canción en catalán y menciona también las referencias a Lluís Llach, Inadaptats y KOP.