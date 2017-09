Banks quiere sacar la bestia que lleva dentro en ‘Underdog’

Banks sorprende hoy con un nuevo single que no estaba incluido en su segundo disco ‘The Altar’, sino que podría adelantar un tercero no anunciado o simplemente ser un single suelto en su discografía. La canción se llama ‘Underdog’ y a pesar de que no tiene una traducción literal, pues su título se refiere a “aquel que se espera que pierda” o al “previsible perdedor”, incluye pseudoladridos por aquí y por allá a modo de gancho.

La letra vuelve a tratar los trapos sucios del corazón, con un puente que dice “You got what you wanted / I’ll do what you say” y una pulla del tamaño de “Your drunken words were honest”. El tema ha sido estrenado en primicia en Beats1 y según Sopitas, Banks lo ha presentado recalcando que no es precisamente todo sumisión, como apuntan algunas frases de la letra: “Hay una bestia dentro de mí que no he dejado salir por completo. Y sigo sin hacerlo, pero estoy permitiéndole sacar su cabeza encima del agua un poco más. Creo que eso es sentirse libre, y es por eso que me siento tan libre ahora mismo”.

Lo que es mejor, este medio tiempo electrónico entre el electropop y la oscuridad marca de la casa, sirve para recordarnos que Banks está a punto de visitarnos de gira. El 15 de noviembre estará en Apolo, Barcelona, y el 16 de noviembre en La Riviera, Madrid. Las entradas están a la venta aquí.