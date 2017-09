Demi Lovato hace “chiptune” y se ríe de su “síndrome del padre ausente” en ‘Daddy Issues’

A falta de que unas escuchas más confirmen lo que de momento parece, esto es, que Demi Lovato ha publicado hoy el mejor disco de su carrera, permitidnos destacar uno de sus mejores temas. Porque en ‘Tell Me You Love Me’ hay desde funk (‘Sexy Dirty Love’) hasta pop dosmilero (‘Games’) pasando por baladones lloricas (‘You Don’t Do It For Me Anymore’) y R&B contemporáneo (‘Lonely’), todo francamente bien hecho y compuesto, pero la ochentada de ‘Daddy Issues’ es para comentar aparte.

‘Daddy Issues’ arranca con una frase llamativa: “te llamo demasiado, y nunca lo coges, solo cuando quieres follar”. Lovato canta sobre un hombre del que se ha enamorado hasta las trancas pero que es emocionalmente “inaccesible”, pero al que no puede dejar porque sufre del “síndrome del padre ausente”. Lovato ha hablado siempre sobre su conflictiva relación con su padre, fallecido en 2013 y a quien describió como “abusivo”, de modo que ‘Daddy Issues’ presenta un evidente y divertido punto de humor, que toca su cumbre en la frase: “olvida todas las terapias a las que he ido”.

Acorde al punto irónico de la canción, ‘Daddy Issues’ es una canción abiertamente “chiptune”, un poco CHVRCHES de hecho, que a través de su base machacona y de sus sintetizadores de videojuego disimula ligeramente el mensaje dramático de la letra, no obstante expresado en un estribillo grande y de gran intensidad, que podría darle a Lovato grandes alegrías de jugar bien sus cartas.