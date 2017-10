Luna / A Place of Greater Safety

En contra de lo que sucede con ‘A Sentimental Education’ (y quizá contra pronóstico), lo que se adivinaba como un pequeño (al menos sobre el papel) complemento a ese álbum de versiones ajenas resulta tener mucha enjundia. Estas seis canciones instrumentales inéditas sí prueban que el grupo comandado por Dean Wareham está lejos de estar seco de ideas. Las sinuosas guitarras entrelazadas de ‘Gtx 3’, el candor jangle de ‘A Place of Greater Safety’, la energía de ‘Captain Pentagon’, la nostalgia contagiosa de ‘Around and Around’, los retazos de sonido Canterbury al final de ‘Ides of March of The Trolls’ (simpático título), el polvoriento guiño a nuestro país en ‘Spanish Odissey’… Cada corte de este pequeño gran volumen tiene una buena idea, algo que destaca, en los que obviamente se echan en falta las partes vocales de Dean y Britta. De hecho, algunos teclados y guitarras parecen incluso suplir ese papel: ¿estamos ante notablemente bien rematados gérmenes cuyas versiones completas que escucharemos en el futuro? Ojalá, porque si es así, seguro que valdrán la pena.

Luna comienzan esta semana una larga gira por salas de nuestro país, acompañados en muchas de ellas por el grupo estatal Ramírez Exposure. Puedes consultar todas las fechas y salas aquí.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: su cohesión y las buenas ideas que muestran que el grupo no está seco creativamente.

Te gustará si te gustan: Robert Forster, los Yo La Tengo más reposados e instrumentales, The Clientele.

Escúchalo: Spotify