Maroon 5 se toman la “píldora roja” y nos muestran su mal gusto en la portada de su nuevo disco

El 3 de noviembre Maroon 5 publican su nuevo disco, ‘Red Pill Blues’. El título es un claro juego de palabras entre las píldoras roja y azul de Matrix y el azul del “blues” (canción lenta o triste) y se refiere claramente a la dolorosa verdad que muestra la “píldora roja” de la que hablarán las canciones de este trabajo, en contraste con la fantasía y el “mundo de las maravillas” al que da lugar la píldora azul.

‘Red Pill Blues’ se presenta con la portada que veis, que muestra una colección de Polaroids de los integrantes del grupo… adornadas con filtros de Snapchat. Difícilmente se nos habría ocurrido una portada más fea, pero Maroon 5 puede permitirse adherirse a la peor dirección artística posible, pues sus singles se venden como churros y sus números en streaming son gigantescos. Sin ir más lejos, su single con Kendrick Lamar ‘Don’t Wanna Know’ está a punto de alcanzar las 500 millones de reproducciones.

Los de Adam Levine, sin embargo, no han metido esta canción en el tracklist oficial del disco, sino que la han relegado a bonus track junto a otro éxito relativamente viejo, ‘Cold’. En su lugar, en el álbum encontramos el éxito actual del grupo, ‘What Lovers Do’ con SZA -para el que se ha hecho un vídeo realmente absurdo– y colaboraciones con Julia Michaels (‘Help Me Out’) o A$AP Rocky (‘Whiskey’) además de otros títulos como ‘Lips on You’ o ‘Best 4 U’.

‘Red Pill Blues’:

01 Best 4 U

02 What Lovers Do (ft. SZA)

03 Wait

04 Lips On You

05 Bet My Heart

06 Help Me Out (ft. Julia Michaels)

07 Who I Am (ft. LunchMoney Lewis)

08 Whiskey (ft. A$AP Rocky)

09 Girls Like You

10 Closure

Deluxe:

11 Denim Jacket

12 Visions

13 Plastic Rose

14 Don’t Wanna Know (feat. Kendrick Lamar)

15 Cold (feat. Future)