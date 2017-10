Lorde versiona en directo a The 1975, quienes estrenan tema guitarrero, ‘Milk’

Lorde prosigue con su gira mundial de presentación de ‘Melodrama’, que llega a Barcelona el próximo 9 de octubre, y su última parada ha sido en París. En la capital francesa, la autora de ‘Homemade Dynamite’ ha omitido su reciente versión de ‘In the Air Tonight’ de Phil Collins para interpretar otra canción más contemporánea, ‘Somebody Else’ de The 1975. La neozelandesa ha dicho que esta canción ha inspirado la música de su último disco.

‘Somebody Else’ es uno de los mayores éxitos comerciales de The 1975, uno de los grupos de moda, sobre todo tras la edición de su último disco, ‘I Love It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It’, que ha sido número uno tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Además, sus singles acumulan cientos y cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming.

The 1975 ha sido noticia esta semana por apoyar a Wolf Alice en su carrera al número uno de bastante mala manera en lo que concierne a Shania Twain (no en vano pertenecen al mismo sello, Dirty Hit), y hoy lo es también, pues ha publicado un single nuevo, ‘Milk’, de 2 minutos y medio y muy guitarrero, con el que os dejamos.