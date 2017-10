Lana Del Rey confirma fechas en Madrid y Barcelona en abril

Lana Del Rey ha desvelado finalmente las fechas de su gira europea, que se compone de seis fechas, dos de ellas en España. Del Rey presentará ‘Lust for Life’ en Barcelona el 19 de abril y en Madrid el 20 de abril. Se desconoce qué ubicación acogerá estos conciertos por el momento. Antes, la cantante habrá pasado por Milán, Roma, Berlín y Amperes. La cantante ha confirmado también dos nuevos conciertos en Australia. Las entradas para estas nuevas fechas salen a la venta el miércoles.

Sorprende que Del Rey no vaya a visitar por ejemplo Francia (no, tampoco París), Suecia, Noruega o Portugal, teniendo en cuenta por ejemplo que en estos tres últimos países su disco sí ha sido número uno, al contrario que en Alemania, Italia o Bélgica, donde también ha ido algo peor que en Francia, donde el disco ha sido top 3. En España ‘Lust for Life’ sí ha sido número uno en listas. Tampoco habrá más fechas en Reino Unido tras la minúscula gira que realizó la cantante por las islas británicas el pasado mes de septiembre.

Del Rey presenta probablemente el mejor disco de su carrera, quizá lastrado por varios temas, pero que es histórico ya desde su misma portada y la enorme belleza de su single principal ‘Love’ y de otros temas destacados de su tracklist como ‘Tomorrow Never Came’ con Sean Onno Lennon, ’13 Beaches’, ‘Change’, ‘Summer Bummer’ o ‘Get Free’. El single más reciente del álbum es ‘White Mustang’.