Taylor Swift saca sus cartas: esta madrugada estrena ‘Gorgeous’

Esta semana ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift ha alcanzado el número 1 de las emisoras de radio pop (solo de las pop) en Estados Unidos. Misteriosamente, en el momento en que ha alcanzado esa posición, el tema ha sido retirado de las playlists como si no hubiera mañana… precisamente porque mañana no habrá más lugar para esta canción que tantísimo éxito ha aportado a Taylor, pero tan rápidamente se ha apagado.

La razón es que mañana habrá nuevo single de la cantante, contenido en su inminente disco ‘Reputation’, a la venta el 10 de noviembre, pero del que aún desconocemos tracklist. Taylor ha subido a Instagram un teaser de la canción no muy ilustrativo, y ha indicado claramente que la canción saldrá cuando sea medianoche en la costa este de Estados Unidos. Es decir, salvo filtración, en España no se podrá oír hasta las 5 o 6 de la mañana.

El teaser revela una voz de bebé y unos sintetizadores que parecen querernos decir que no habrá protagonismo de las guitarras en este álbum. Se desconoce si este será el tema con Drake, si este se reserva para dar vidilla al disco en 2018 o si la colaboración se ha descartado. Lo casi seguro o al menos lógico es que este sea el sencillo que se corresponda con el vídeo que Swift ha grabado hace unos días en Londres. ‘Ready for It’ no tenía pinta de serlo pese a haber sido enviado esta semana a algunas emisoras, pues no ha sido especialmente bien aceptado. ¿Será ‘Gorgeous’ el hit definitivo de esta era, como su propio nombre indica?