Taylor Swift rueda un vídeo en un kebab de Londres, pero… ¿para qué single?

Queda menos de un mes para que se publique ‘Reputation’, el esperadísimo nuevo álbum de Taylor Swift y su estrategia de marketing sigue siendo confusa, cuanto menos. Una impresión que no esperábamos, teniendo en cuenta lo mucho que parece medir cada paso que da. O eso nos pareció cuando fue desgranando aquellos vídeos en Instagram que, vistos en miniatura, conformaban una serpiente; o cuando hizo sombra al lanzamiento del último clip de Katy Perry publicando el mismo día ‘Look What You Made Me Do’, o cuando soltó el micro con el enorme vídeo de ese mismo single…

Sin embargo, tras lograr de manera rotunda el número 1 en EEUU y, por vez primera, en UK con esa canción, no ha seguido dando que hablar como se suponía, ni por sus obras (‘…Ready For It?’ ha sido la única canción nueva presentada tras ‘Look What You…’ y su repercusión ha sido discreta), ni por sus actos. Porque, por el momento, apenas ha aparecido en público un poco más que antes de iniciar la campaña de ‘Reputation’. Algo que hace sospechar que quizá no todo ha ido tan bien como parecía al principio y haya hecho replantearse la estrategia a su equipo. No ha pasado nada, en suma, que justifique su nominación a Artista del Año en los MTV EMAs.

Hoy, al fin, parece que hace algo significativo por la promoción de este nuevo disco. Según reportan medios británicos de todo tipo, ha sido vista filmando durante horario nocturno en distintas localizaciones típicas de Londres: un paseo en bici por el Puente del Milenio, un pub… emmmm… un local de kebabs en el Norte de Londres. Según The Telegraph, Taylor ha visitado de incógnito esa zona de la ciudad con frecuencia durante los últimos meses junto a su nuevo novio, el actor Joe Alwyn, que ese precisamente de esa zona de la capital británica. Este diario tiene una fuente que asegura que el vídeo muestra a Taytay haciendo las típicas cosas que se hacen de fiesta por la noche, “para demostrar que es una chica normal”. ¿Acaso es eso posible?

En todo caso, seguimos sin saber para qué canción será este vídeo, ni cuándo se mostrará. Una pista podría ser que, en un giro de los acontecimientos, parece que esta semana se enviará a las emisoras de radio la citada ‘…Ready For It?’, pese a que se había dicho de forma explícita que no era el segundo single de ‘Reputation’. Una de dos, o Swift y su equipo están improvisando sobre la marcha, o estamos ante una estrategia de promoción tan novedosa que no podemos entenderla todavía.