“La danza es la mejor venganza”: !!! graban dos temas en español para su inminente gira en nuestro país

La semana que viene, !!! (Chk Chk Chk) están de gira por España para presentar su último disco, ‘Shake the Shudder‘. Actúan el 25 de octubre en la sala Apolo de Barcelona, el 26 de octubre en la Intxaurrondo Kultur Etxea de San Sebastián, el 27 de octubre en la sala Capitol de Santiago de Compostela y el 28 de octubre en la sala joy Eslava de Madrid.

Con motivo de esta mini gira española, el grupo de Nick Offer, autor de ‘Dancing is the Best Revenge’, se ha atrevido a grabar dos canciones en español, que ya están disponibles en streaming. Una de ellas precisamente es la canción mencionada, que pasa a titularse ‘La danza es la mejor venganza’ y ofrece una traducción fiel a la letra original, aunque difícil de entender en partes (“raro tenía el susto, y no es que me da susto” [sic]). Eso sí, las rimas están relativamente conseguidas, como demuestra la frase “no siempre fue tan fácil, no siempre fue un festejo, pero las voces en mi cabeza dan buen consejo”.

La segunda canción es original y se titula ‘El préstamo’. Es otra canción bailable y gamberra de !!! en la que el grupo se dedica al “carpe diem” para hablarnos de una persona que no mueve un dedo para cambiar su miseria: “te estás pasando la vida hablando, no quieres despercidiar, nadie sabe lo que estás esperando, el tiempo no va a parar”, canta . La canción intercala frases en inglés (“can’t help it”) con otras en español de dudosa traducción (“no hay esperando, a ver si acaso alguien se va a cansar”), pero es divertida en cualquier caso.