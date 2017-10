Las Chillers: “Por fin se da importancia a otras cosas, no solo al indie de intensidad”

Las Chillers han sido una de las sorpresas del underground de los últimos tiempos. Un grupo de versiones de gente tan dispar como Camela, Rocío Jurado, Mónica Naranjo, Gala, Laura Pausini y así hasta 90 temas entre los que no cabe prejuicio alguno. Se trata de un grupo de chicas entre 19 y 40 años que ha pasado de tocar para “30 colegas en casas okupas y circuitos feministas” a actuar en el WAM o el Low. A la más joven, la batería Pilar, la conocieron en el local de ensayo -que compartían con el grupo jevi de esta- al tener que sustituir a la batería anterior, Noelia, que tuvo que abandonar por razones laborales cuando las cosas en Las Chillers se empezaron a salir de madre y no daban abasto con los compromisos. Hablamos con Rocío (voz) y Adela (teclados) sobre los secretos de su éxito, sus fans famosos o sus planes de futuro, con motivo de la despedida de su actual gira. Será un concierto especial este viernes 27 de octubre en OchoyMedio, Madrid, junto a L Kan, y con invitados especiales como Marilia, Marta Vaquerizo, Luis Miguélez, Diana Aller o Ana Morgade. Últimas entradas disponibles, en Ticketea. Foto: José Báez.

Decís que la batería anterior tuvo que dejarlo cuando os empezasteis a dedicar a esto. ¿Pueden Las Chillers dedicarse a la música?

Rocío: “¿Que nos vamos a dedicar? ¡Sería muy fuerte que Las Chillers nos dedicásemos a la música sin un puto tema grabao!”.

“La gente nos ve porque necesita descargar, como quien va al gimnasio”

¿Hay un punto de inflexión en el éxito de la banda?

Adela: “No ha sido una evolución al uso”.

Rocío: “Igual el bolo antes del WAM, en la Sala Arena con Las Bistecs, hemos tocado varias veces con ellas. Teníamos claro que no queríamos vender discos, nos hemos movido por casas okupas, un circuito muy alternativo, el boca a boca, fiestas… Hace 3 años que hicimos por primera vez el Siroco como unas taradas gritando y luego tenemos gente que nos sigue de la cultura jet set, Marta y Mario Vaquerizo, Soy Una Pringada… Tocamos para Los 200 de Rafa Doctor, el director del Musac, que pagas nosecuánto dinero por un libro de arte súper exclusivo. Son los que hacían Qué Maravilla. Es súper fan. La gente nos ve porque necesita descargar, como quien va al gimnasio”.

Adela: “Con lo del Low nos volvimos locas, somos súper humildes y vamos con todo el respeto, nos han ofrecido muchas cosas para el año que viene”.

Rocío: “En una entrevista en Valencia nos preguntaron por gente como Ojete Calor, Ladilla Rusa, Las Bistecs… no es que ese tipo de música haya vuelto, siempre ha habido cosas así, pero por fin se da importancia a otras cosas, no solo al indie de intensidad. Llevamos todos 5 años muy duros. Con Las Chillers cualquiera se puede subir al escenario, nos proponen canciones, somos el grupo del pueblo”.

Adela: “Nosotras no tenemos ni puta idea de tocar y también está de puta madre que el público tenga más presencia en la industria. Intentamos que todo el mundo pueda venir al concierto y pagarlo”.



“OT1 forma parte de la historia de nuestro país, te guste o no te guste”

¿Cuánto humor hay en la selección del repertorio? Por ejemplo, ‘Como yo te amo’ por melodía y arreglos es una canción que me gusta completamente en serio, pero no sé por qué a mí mismo me da la risa cuando la tocáis.

Rocío: “Somos melómanas, adoramos esos temas. Son canciones con las que hemos crecido. Vino Marilia (de Ella Baila Sola) al estudio y nos emocionamos. Yo me puse ahí a llorar. Vamos a hacer una colaboración y vino a ensayar”.

Adela: “Más que humor es diversión”.

Rocío: “Siempre lo decimos pero la gente no nos escucha. Cuando cantamos a Rocío Jurado yo suelo hacer un speech sobre la importancia del folclore. Cuando muera Isabel Pantoja no nos va a quedar ninguna tonadillera. Falete. Esa abuela cantando María Dolores Pradera se va a perder. Raphael, Palito Ortega…. ¡Mi abuela tiene alzhéimer y solo se acuerda de ‘Se nos rompió el amor’! Y eso se va a perder. Luego hacemos ‘Ave María’. ¿Quién coño no vio OT? Toda España vio OT1 y no se puede dar la espalda a eso. Forma parte de la historia de nuestro país, te guste o no te guste”.

Adela: “Yo creo que fui la única que no lo vio, pero por supuesto los conocemos a todos”.

¿Qué escuchabas tú?

Adela: “Yo escuchaba más música norteamericana y antigua. Tengo hermanos mayores que oían Iron Maiden, Dire Straits, Bruce Springsteen… después he cambiado mucho. En la universidad sí me llegaba un poco más la música española, tocaba con compañeros de clase cosas como Ella baila sola”.

Rocío: “Ella (Adela) siempre quiere que hagamos Amparanoia y siempre le decimos que no”.

Vuestro repertorio parece tirado al tuntún, pero en realidad estoy seguro de que está súper seleccionado en busca del factor kitsch.

Rocío: “Hemos tocado Álex Ubago, ‘Hoy tengo ganas de ti’, ¿’Achilupú’ te parece kitsch?”.

¿Cómo no va a ser kitsch algo llamado ‘Achilipú’?

Rocío: “Elegimos canciones con las que hayamos tenido una experiencia jevi en nuestra vida, por ejemplo David Civera porque me recuerda a mi primer rollo. Tenemos 90 canciones, podemos hacer 3 bodas seguidas”.

Adela: “Hits ya mezclados que la gente te pide”.

Rocío: “Con Christina Rosenvinge queríamos hacer una colaboración que al final no salió. Queríamos hacer “Chas”, pero al final cantamos ‘Voy en un coche'”.

¿Cómo fue eso?

Rocío: “A Christina Rosenvinge le encantamos, ha venido a un montón de conciertos. Es muy fuerte (risas). La colaboración al final no la hicimos nunca, siempre estamos como “vamos a hacerla”. Nos ha dicho que cuando queramos vayamos a su casa a componer”.

Pero el rollo que lleva ella ahora no tiene nada que ver…

Rocío: “Ya veremos, igual todo el mundo piensa que no, pero a mí me dijo: “oye, que me suelto la melena”. Las Chillers sirven para eso, para que todo el mundo se suelte la melena. Todos llevamos un Chiller dentro”.

¿Qué te parece el último de Christina Rosenvinge, te gusta?

Rocío: “He ido a verla en concierto. Ella es un icono y tiene que seguir siendo un icono”.

¿Tenéis pasado más indie?

Rocío: “Yo iba a todos los conciertos de Love of Lesbian hasta que me explotaba la cabeza, era fan de Vetusta Morla hasta que dije “esto a tomar por culo, esto va a ser imposible”. Ya me ha aburrido un poco de verlos en directo”.

Pero no puedes ser ese tipo de persona que deja de escuchar algo cuando se hace famoso. ¿Y si os pasa a vosotras?

Rocío: “Siempre voy a Camela, nunca me defraudan, cada concierto es diferente. Camela es mi talón de Aquiles. Son el grupo que más ha vendido en España y se dejan la vida. ¿Has visto el vídeo de Chile 2001, te emocionas. Como llevan tanto tiempo te da tiempo a volverte homosexual, a casarte, a tener hijos. A mí lo que más me pone es el rollo emocional. Camela hace un mashup con 10 canciones. Es muy fuerte. Y venden colonia en el merchan”.

“Las Chillers ponen en el punto de mira música que ha sido denostada. Ahora será moderna o reivindicada pero ha sido relegada a las gasolineras”

Han tenido su reivindicación por Alaska y otra gente, ¿pero los últimos también te gustan?

Rocío: “Hombre, a ver, nunca fallan porque siempre son igual. Me los escucho igual. Me los pongo y soy feliz”.

Adela: “Las Chillers ponen en el punto de mira música que ha sido denostada. Ahora será moderna o reivindicada pero ha sido relegada a las gasolineras. Como Rebeca”.

Rocío: “Varias madres que vienen a vernos nos dicen: “hace años que no salgo y es como recordar cómo era antes de tener 4 hijos”. Eso es muy bonito. Ahí dijimos, “igual hay que seguir con esto”, no por cosas niveles metafísicos”.

Adela: “Y también viene la más moderna”.

Rocío: “El fan de Austra, mucha gente va a ver a Austra y a Las Chillers”.

“Nuestras canciones propias serían como Camela y Gala, tirando a Aerosmith”

Decís que vais a grabar temas propios, ¿verdad?

Rocío: “Vamos a trabajar con un productor que aún no hemos anunciado. Lo que queremos es grabar 3 canciones nuestras, hacer un vídeo chulo, y también grabar un par de versiones. Por ejemplo ‘Mujer contra mujer’ todo el mundo nos la pedía en el Orgullo, menos mal que va alguien al Orgullo a cantar ‘Mujer contra mujer’ que no fuera travestido y a darle al play. Nos apetece investigar a ver qué pasa, sería como Camela y Gala, tirando a Aerosmith. Igual sale un producto divertido”.

¿Lo que habéis hecho con Los Koplowitch sería indicativo?

Rocío: “Sería indicativo, pero más guitarrero, falta Aerosmith, ahí tienes a Gala”.





¿No os da miedo que sea como La Década Prodigiosa, que salvo ‘Made in Spain’, nadie quería oír sus temas propios?

Adela: “Súper miedo, sí. No queremos hablar mucho de ello, pero sí”.

Rocío: “Yo no tengo. Todo lo que nos está pasando no ha sido ni buscado ni esperado. No tengo ninguna expectativa puesta. Si funciona podemos seguir y si no, ya veremos lo que pasa. La esencia de Las Chillers no se va a perder. Vamos a reivindicar la industria de las mujeres”.

“El otro día subimos una foto a Instagram de la guitarrista Laura casándose con su mujer. Ningún grupo en España hace eso”

Para vosotras es muy importante desempeñar ese papel feminista, ¿verdad?

Rocío: “Somos 100% feministas, éramos el grupo de amigas que jugábamos al fútbol, siempre nos hemos movido en entornos como ZorriFest, con colectivos de mujeres haciendo cosas, todo sitio del que nos llamen y toda visibilidad que podamos dar de las mujeres es buena. Que cualquier niña pueda coger una guitarra y subirse al escenario, sepa tocar o no sepa tocar. También lesbianas, subirte al escenario y tocar en el Orgullo Gay, que parece el Orgullo, eso, “gay”. El otro día subimos una foto a Instagram de la guitarrista Laura casándose con su mujer. Ningún grupo en España hace eso, y no lo hacemos por los likes, sino porque nos gusta que se vea.

CERRADO POR BODA! SE NOS HA CASADO LAURA!!!! Felicidades Lau y Oli Os queremos. Una publicación compartida de LasChillers (@laschillers) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 10:54 PDT

“Siempre hago un speech defendiendo a Chenoa como feminista, porque nos ha enseñado a salir del barro”

Aparte de que el Orgullo da más visibilidad a los gays que a las lesbianas, artísticamente no es muy rockero. No sé si reivindicáis eso, porque también reivindicáis cosas como Gala, Rebeca… cuya implicación feminista desconozco.

Rocío: “Cero. ‘Duro de pelar’ igual sí, pero lo que nosotras hacemos es darle la vuelta a ese discurso. Siempre hago un speech defendiendo a Chenoa como feminista, porque nos ha enseñado a salir del barro. Hay medios que la machacan y ella con los años nos ha enseñado que tú puedes salir de eso victoriosa. Llevamos un discurso lúdico-combativo, no queremos que a Paula Echevarría se la machaque por decir que no es feminista sino enseñarle a Paula Echevarría un discurso feminista. Tampoco vamos a cantar ‘La mataré’ de Loquillo, pero nos encantaría sentarnos con él. Marta G. Franco hizo un artículo sobre canciones indies machistas y me encantaría que esos artistas volvieran esas canciones feministas. Decir “me he equivocado, voy a intentar solucionarlo, a darle la vuelta para que todos ganemos”.

¿Os parece el indie uno de los géneros más machistas?

Rocío: “El machismo existe da igual donde te vayas”.

¿Hay divergencias entre vosotras sobre lo que es machismo o feminismo, por ejemplo con Beyoncé?

Rocío: “No, las seis estamos 100% coordinadas. De hecho queremos hacer una versión de Maluma. Estuve en su concierto, si Maluma dijese en un micrófono que “todos somos iguales”… Lo que hay que hacer es convencerle, no tirarle piedras, cuando no sabrá ni por dónde le da el aire esta persona. La lucha no es enfrentarnos todos, sino que Maluma diga que “todos somos iguales””.

Adela: “Una vez cantando David Civera en el Matadero, nos dimos cuenta de lo de “que la detengan” y dijimos: “qué fuerte es esta canción””.

Lleváis 3 años en esto y soléis decir que no sabéis cantar ni tocar, ¿este discurso será para siempre o solo dura un tiempo limitado?

Rocío: “Nadie nos dice qué tenemos que cantar o qué tenemos que ponernos. Empezamos sin saber tocar, sin saber cantar para decir lo que nos apetece. Ya ha cambiado, hemos mejorado”.

Hay una confrontación entre el discurso “nos jactamos de no saber tocar”, pero “si se meten con nosotras porque no sabemos tocar nos enfadamos”. Tampoco hay muchos tíos que se jacten de no saber tocar…

Rocío: “Pues ojalá empezasen siendo más humildes, cualquier cosa que conseguimos las tías es un logro”.

Adela: “No veo un problema en reconocer eso, a mí me parece muy natural”.

Rocío: “También nos dicen “llevan 10 festivales importantes, cuando iban de que no sabían tocar”. Hemos mejorado y hay otros grupos menos sinceros. Por estar en el escenario estás en el punto de mira. Yo siento un agobio constante por lo que van a decir. Hay un análisis, un examen constante para machacar a las tías. Y hay paternalismo”.

Adela: “Aunque la mayoría de gente que nos hemos encontrado muy bien”.

Rocío: “Y hay muchos técnicos maravillosos. Pero otros que no te están escuchando. “Hazme tú caso a mí que soy la artista””.

“Las Odio y Las Chillers somos dos géneros musicales distintos, cada una sale como le sale del coño y todas somos criticadas”

También supongo que por el tipo de repertorio o el género. Hay gente que tiene que flipar con lo que lleváis…

Rocío: “No se lo toman en serio muchos”.

Adela: “Y hay otros que sí. En la Caracol los técnicos estaban encantados”.

Rocío: “Yo una vez salí en bañador, todo el mundo “qué buena estás” y al cabo de 2 semanas alguien dijo: “qué bien ha cantado””.

A mí esto me genera un conflicto porque para mí el pop siempre ha tenido un componente sexual. Brandon Flowers está bueno, lo mismo que Beyoncé, cuando PJ Harvey salía en sujetador y bragas me parece noticiable aunque ni siquiera es mi opción sexual, pero esto está en la primera plana de los columnistas ahora en varios medios, porque para una mujer supongo que no es lo mismo. La cantante de Chvrches y Grimes se han quejado al respecto indicando que no quieren halagos o comentarios sobre su físico.

Rocío: “Yo no digo que no me digan que estoy buena, estamos todas muy bien, seguiré reivindicando mi cuerpo como mujer, pero que no sea todo eso. Que tarden 15 días en hacer un comentario sobre mi voz… Mira Las Odio, siempre les digo que van de Nochevieja, ellas se sienten bien así. Cuando veo tíos sudaos sobre el escenario a mí eso pues me puede no gustar. Que un grupo cuide su estilo, les guste ofrecer ese show…”

Adela: “Hay muchas más cosas que comentar. Es como en el mundo del deporte Mireia Belmonte o Carolina Marín. Parece que detrás de ellas siempre tiene que estar su belleza o su no belleza, su novio o su padre”.

Rocío: “Las Odio y Las Chillers somos un poco como lo más macarra y lo que no, somos dos géneros musicales distintos y cada una sale como le sale del coño y todas somos criticadas, y casi nunca es por nuestra música”.